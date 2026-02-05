Los graves efectos del frente frío no solo se evidencian en daños materiales ocasionados por las intensas lluvias, las inundaciones y el mar de leva, sino también en vidas perdidas.

Entre el domingo 1° de febrero y el miércoles 4 se contabilizaron siete decesos, cuatro de ellos en el departamento de Córdoba que sigue siendo el más afectado en todos los aspectos.

La primera víctima fue un turista antioqueño que falleció por inmersión en el mar de Coveñas el domingo y además una madre y su hijo en la zona urbana de Santa Marta cuando las lluvias derribaron la casa que habitaban, mientras que en territorio cordobés los fallecidos ya son cuatro, y hay un menor de edad desaparecido.

La mayoría de estas muertes se han registrado en el municipio de Los Córdobas, donde en menos de 48 horas murieron tres hombres arrastrados por las fuertes corrientes de agua.

El caso más reciente se registró este miércoles cuando hallaron en el sector del puente de Jalisco los cuerpos de los hermanos Arturo López Aleán y Manuel Miranda Aleán, dos adultos que fueron arrastrados por las aguas. Uno de ellos fue el primero en desaparecer y el otro corrió la misma suerte al intentar rescatarlo.

Ya en esa zona había fallecido el conductor de un camión que también fue arrastrado por las aguas.

Por su parte en el municipio de Tierralta el desbordamiento del río Sinú causó la muerte de Manuel Martínez en el sector Los Lagos, cuando el hombre intentaba salvar a sus animales de la inundación en el reasentamiento Las Delicias.

Y en Puerto Libertador los organismos de socorro buscan a un menor de edad que desapareció en medio de la creciente.

Las autoridades en Córdoba reiteran el llamado a no desafiar la fuerza del agua.