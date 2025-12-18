Tras tres años de trabajo científico, evaluaciones médicas y seguimiento constante el pasado miércoles 17 de diciembre el oso andino Tamá sería liberado en el parque nacional natural homónimo, sin embargo, cuando era trasladado hacia el lugar presentó complicaciones respiratorias de las que no logró recuperarse pese a los esfuerzos veterinarios y falleció poco después.

Durante el vuelo en el que iba con personal médico y con el respectivo seguimiento, durante los intentos de aterrizaje, las condiciones meteorológicas adversas obligaron al equipo a tomar la decisión de retornar al aeropuerto de Cúcuta Camilo Daza para salvaguardar la vida del mamífero.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

“En el regreso Tamá desafortunadamente dio signos de dificultad respiratoria que fueron atendidos oportunamente, sin embargo Tamá lastimosamente no dio las respuestas a la atención médica prestada, la cual incluyó prácticas de reanimación que no dieron resultado y tuvimos el dolor de perder a Tamá en busca de la libertad”, explicaron desde Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), encargados de su liberación junto a la Fundación Parque Jaime Duque.

El oso inició el proceso de liberación el 16 de diciembre y durante el recorrido fue monitoreado por un equipo técnico especializado en vida silvestre, sin presentar señales de alerta o complicaciones de salud. Había sido evaluado previamente por personal especializado, cumpliendo los protocolos establecidos para su manejo, rehabilitación y liberación.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Previo a la liberación, el equipo del Parque Nacional Natural Tamá realizó recorridos técnicos para identificar el sitio y el momento más adecuado. Diciembre fue definido como una época estratégica, gracias a la floración y a la abundancia de alimento disponible para el oso, precisaron desde la entidad.

“Lamentamos profundamente este hecho que entristece hoy al país y expresamos nuestra solidaridad frente a la sensibilidad que genera la protección y conservación de la fauna silvestre. Para PNNC y Fundación Parque Jaime Duque, cada vida es valiosa y este desenlace ocasiona profunda tristeza al equipo de las entidades, las organizaciones comprometidas en su rehabilitación, traslado, liberación que genera reflexiones y aprendizajes”, expresaron desde la entidad ambiental.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

El proceso de liberación se venía consolidando desde hacía tres años siguiendo los protocolos, evaluaciones médicas y seguimiento constante junto a los equipos del Santuario del Oso de Anteojos, la Fundación Wii, la CAR Cundinamarca, Corpoguavio, Corponor e Inparques Venezuela. Esto comenzó luego de que Tamá se escapara del santuario ubicado en Guasca (Cundinamarca), y pasó la noche en el Parque Jaime Duque, allí mostró signos de que podía adaptarse fácilmente a su entorno natural.

PNNC reiteró que todos estos procesos se desarrollaron bajo “estrictos criterios técnicos, éticos y científicos, priorizando siempre la integridad y el bienestar de los animales” y dejando claro que las causas reales serán determinadas por un equipo científico.