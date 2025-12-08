La Noche de Velitas en Medellín tuvo una sorpresa que nadie en el barrio Buenos Aires imaginaba. Feid llegó con un concierto totalmente gratis y, como si fuera poco, subió a tarima a Silvestre Dangond para cantar vallenato con él.

El paisa quiso agradecerle a la gente de ‘Las Mellizas’ por el apoyo de toda la vida y armó una fiesta que empezó a las cinco de la tarde y terminó pasadas las seis de la mañana. DJs como Fla, Evento, Sebaxxs, JhayP y Ñejo, además de Los Hermanos Aicardi, hicieron parte del largo show que convirtió al barrio en una rumba gigante.

Feid interpretando “Que No Se Enteren” junto a Silvestre Dangond en Medellin. 💚 pic.twitter.com/5Ay1N7T9Dd — Feid Site (@feidsite) December 8, 2025

La aparición de Silvestre fue el momento más comentado. Feid cumplió un gusto personal invitándolo, y ambos cantaron Que no se enteren, un clásico del álbum El Original (2008). El Ferxxo se dejó contagiar del sabor vallenato y la gente respondió con emoción.

Silvestre, conmovido por el ambiente del barrio y las ollas de sancocho en plena calle, les dejó un mensaje a todos: “Ámense todo lo que puedan, quiéranse y no esperen a que alguien los ame. Entré al barrio, vi la comunidad bailando, y me hizo sentir como cuando era un niño feliz e inocente”.

Cosas que jamás imaginé y ver a silvestre y feid en vivo juntos pic.twitter.com/buLniSE3pU — jesuss (@feidrios) December 8, 2025

La noche terminó con Feid agradeciendo a quienes han sido parte de su camino desde el inicio, en una celebración que tuvo reguetón, vallenato y la esencia de barrio que lo formó.