Por:  Keyla Ospino Vargas

La Noche de Velitas en Medellín tuvo una sorpresa que nadie en el barrio Buenos Aires imaginaba. Feid llegó con un concierto totalmente gratis y, como si fuera poco, subió a tarima a Silvestre Dangond para cantar vallenato con él.

El paisa quiso agradecerle a la gente de ‘Las Mellizas’ por el apoyo de toda la vida y armó una fiesta que empezó a las cinco de la tarde y terminó pasadas las seis de la mañana. DJs como Fla, Evento, Sebaxxs, JhayP y Ñejo, además de Los Hermanos Aicardi, hicieron parte del largo show que convirtió al barrio en una rumba gigante.

La aparición de Silvestre fue el momento más comentado. Feid cumplió un gusto personal invitándolo, y ambos cantaron Que no se enteren, un clásico del álbum El Original (2008). El Ferxxo se dejó contagiar del sabor vallenato y la gente respondió con emoción.

Silvestre, conmovido por el ambiente del barrio y las ollas de sancocho en plena calle, les dejó un mensaje a todos: “Ámense todo lo que puedan, quiéranse y no esperen a que alguien los ame. Entré al barrio, vi la comunidad bailando, y me hizo sentir como cuando era un niño feliz e inocente”.

La noche terminó con Feid agradeciendo a quienes han sido parte de su camino desde el inicio, en una celebración que tuvo reguetón, vallenato y la esencia de barrio que lo formó.

