Los amantes del vallenato en la ciudad de Barranquilla se preparan para vivir un ‘Último Baile’ con Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella, este sábado, en el estadio Metropolitano.

Por este motivo, las autoridades distritales y el equipo de logística del evento han programado la apertura de las puertas del escenario desde las 3:00 p. m., para un acceso más ágil con las boletas digitales.

De forma previa al concierto se llevará a cabo una caravana de control en los establecimientos ubicados en los alrededores del ‘Metro’ por parte de la Secretaría de Gobierno, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. De esta manera se busca evitar que se presenten aglomeraciones y cierres de vías con eventos no autorizados.

Además, la Policía Metropolitana de Barranquilla dispondrá de cerca de 70 unidades, además de los equipos de logística y seguridad del evento.

Por su parte, Edwin Pacheco, jefe del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, informó que se han dispuesto dos máquinas alrededor del sitio del concierto.

En ese sentido, una de las unidades estará dispuesta especialmente a las 9:00 p. m. en la zona donde van a quemar juegos pirotécnicos durante el inicio del evento para evitar posibles emergencias o propagación de material inflamable.

Así las cosas, la cita musical está programada para las 9:00 p.m. con una asistencia que supera las 43 mil personas.

Cierres viales

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial ha programado cierres viales en las vías aledañas al estadio hasta el domingo a las 8:00 a.m.

En ese sentido, se llevará a cabo el cierre del carril mixto de la calle 45 desde la carrera 4 (sin incluirla) hasta la avenida Circunvalar (sin incluirla) en el sentido norte-sur, es decir, desde la carrera 46 hacia la avenida Circunvalar.

De igual manera, se suspenderá el tránsito por la calle 46 desde la avenida Circunvalar (sin incluirla) hasta la carrera 1E. Otro de los cierres será en la carrera 1, desde la calle 45 hasta la calle 46B, en ambos sentidos viales.

Para los conductores que transitan desde la carrera 46 hacia el estadio Metropolitano se recomienda girar a la derecha en la carrera 4 para seguir hacia el occidente.

Aquellas personas que transitan por la carrera 1, sentido oriente-occidente, es decir, desde la calle 30 hacia el estadio Metropolitano, deben girar a la derecha en la calle 45 hasta la carrera 4 para llegar a la calle 44 donde realizan el retorno.

Mientras que los usuarios que transitan por la avenida Circunvalar en sentido oriente – occidente, es decir, de la calle 30 hacia la Ventana del Mundo y desean tomar la calle 46 deben tomar la calle 46C, sentido sur-norte, hacia el estadio.

EL HERALDO Cierres viales.

Operación de Transmetro

El Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana informó que su operación tendrá algunos cambios para este sábado debido a la realización del concierto de Silvestre Dangond.

En ese sentido, el sistema contará con servicios troncales adicionales para movilizar a los asistentes, una vez finalizado el evento. Estos servicios serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, de acuerdo a la demanda de pasajeros.

Los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo, donde finalizan su recorrido. Estos servicios adicionales no tendrán conexión con rutas alimentadoras y no recogerán pasajeros en otras estaciones.

Sumado a esto, la estación Joe Arroyo contará con acompañamiento de la Policía Metropolitana durante la llegada de los servicios adicionales. A su vez, en la estación mencionada, estarán disponibles taxis para facilitar la movilidad de los usuarios que requieran este servicio.

Además, Transmetro dio a conocer que aquellas personas que no dispongan de Tarjetas Transmetro o que necesiten recargar su pasaje, la taquilla de la estación Joaquín Barrios Polo estará habilitada hasta el despacho del último servicio adicional.

Por otro lado, ya que la apertura de puertas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez será a las 3:00 p.m., el horario de las rutas troncales expresas R10 y S10 se extenderá hasta las 6:00 p. m.