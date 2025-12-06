La antigua Intendencia Fluvial se convirtió desde el 25 de noviembre hasta el 4 de diciembre en el punto de encuentro para el VII Salón de Artistas Plásticos y Visuales de Barranquilla, un espacio que reafirmó el talento creativo de la ciudad y la fuerza de sus artistas.

Entre colores, líneas, texturas y miradas diversas, Barranquilla conoció una experiencia expansiva de creatividad, una exhibición donde ciudadanos, artistas y visitantes recorrieron un panorama amplio y vibrante de la creación contemporánea local.

Un espacio para el talento

El Salón reunió obras de 35 artistas seleccionados, cuyas propuestas destacaron por su ingenio creativo y sensibilidad. Este espacio, que se consolida como una plataforma esencial para las artes plásticas y visuales de la ciudad, presentó una amplia diversidad de lenguajes artísticos, desde prácticas conceptuales y narrativas experimentales, hasta aproximaciones más tradicionales que dialogaron entre sí.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla/Cortesía Alcaldía de Barranquilla VII Salón de Artistas Plásticos y Visuales.

Esta edición confirmó la madurez del ecosistema cultural de Barranquilla, evidenciando la vitalidad de sus creadores y el fortalecimiento institucional que ha permitido que el arte continúe expandiéndose como herramienta de reflexión, memoria y participación ciudadana.

Premiación de ganadores

El proceso de evaluación estuvo a cargo de un equipo de jurados conformado por Diana Casalins, Susana Bacca, Miguel Torres y Carlos Restrepo, quienes realizaron un análisis riguroso de las propuestas inscritas. Esta labor permitió seleccionar las obras que formaron parte de esta exposición y que reflejan los distintos caminos de creación que atraviesan la escena artística de Barranquilla. Un indicador del buen momento artístico y cultural que está atravesando la ciudad.

Durante la inauguración del 25 de noviembre se entregaron distinciones a los 8 ganadores de la Modalidad 3: Premio para la Creación Artística, del área de Artes Plásticas y Visuales del Portafolio de Estímulos del Distrito 2025.

El ganador en Categoría Collage fue Alani Meca Pardo con la obra Saboreando Recuerdos; Categoría Dibujo, Albenis Muñoz Ávila por Cartografía de un Nudo; Categoría Escultura, Valentín Tercero Ruiz Arizal por El Sueño de la Razón produce Monstruos; Categoría Fotografía, Luis Eduardo Oñoro González con la obra Orillas Paralelas; Categoría Grabado fue para Alexis Antonio Villanueva Niebles por Pesada Nube de Papel; Categoría Multidisciplinar, Hugo Satizabal Pérez por Diarios de Supervivencia; en Categoría Pintura para Karem Pauline Fábregas Romero con la obra Vestigios y en la Categoría Video Arte, Ely Luz Shaik Larrans por la obra 6121928.

Barranquilla, un territorio creativo

En la jornada de inauguración también se otorgó la distinción correspondiente a la Modalidad 4: Beca de Producción del VII Salón de Artistas Plásticos y Visuales, un reconocimiento fundamental para continuar fortaleciendo los procesos creativos. El ganador fue la Fundación Casa Creativa por las Artes y la Infancia, cuyo proyecto obtuvo el respaldo del Distrito para su desarrollo.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla VII Salón de Artistas Plásticos y Visuales.

El VII Salón reafirmó la apuesta de la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio por fortalecer un ecosistema artístico robusto y sostenible. Este espacio demuestra la capacidad de la ciudad para reunir trayectorias emergentes y consolidadas en un mismo escenario, proyectando el futuro sin perder de vista las raíces que han marcado la historia del arte barranquillero y caribeño.

Inspirados por referentes como Alejandro Obregón y por la tradición de los salones locales, este evento recordó que el arte sigue siendo un motor para comprendernos, transformarnos y expandir los horizontes de la ciudad.

Arte para la ciudadanía

En la exhibición, en la antigua Intendencia Fluvial, más de 400 personas disfrutaron de esta experiencia creativa. La ciudadanía pudo recorrerla, adentrarse en sus múltiples lenguajes y seguir impulsando el arte como un camino para construir ciudadanía, sensibilidad y futuro desde el territorio de la imaginación y la creatividad.

Con este Salón, la Alcaldía de Barranquilla reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las artes y la cultura. Barranquilla continúa consolidándose como un epicentro cultural del Caribe, donde cada obra, artista y mirada sensible aporta a nuestra memoria colectiva y fortalece el tejido creativo que nos define como una ciudad de progreso e inspiración, receptiva a la expresión de las artes.