El inconfundible sabor del Caribe vuelve a encender la escena musical con el lanzamiento de “Araña picúa”, el nuevo sencillo del maestro Juan Piña, quien marca oficialmente su regreso a CODISCOS, la histórica casa disquera donde consolidó gran parte de su legado musical.

Con la alegría, picardía y energía que lo han convertido en una de las voces más queridas de Colombia, Juan Piña presenta una versión renovada de este clásico contagioso creado por Guillermo Buitrago, ideal para prender cualquier fiesta y poner a todos a moverse al ritmo del auténtico swing tropical.

“Con mucha alegría les presento mi nueva canción, un tema lleno de sabor, tradición y ese toque que siempre me ha acompañado en cada paso de mi carrera. Gracias a todos por el cariño que me dan siempre. Espero que disfruten este lanzamiento tanto como yo disfruté grabarlo”, expresó ‘El Niño de San Marcos’.

“Araña picúa” captura la esencia del artista: una mezcla irresistible de sabor tradicional, interpretación vibrante y esa chispa caribeña que invita a cantar a todo pulmón y disfrutar sin reservas. Esta nueva producción reafirma por qué Juan Piña continúa siendo referente indiscutible de la música tropical en Latinoamérica.

El regreso del artista a Codiscos simboliza un capítulo especial en su carrera, cargado de nostalgia, emoción y nuevas propuestas que prometen seguir conquistando al público de todas las generaciones.