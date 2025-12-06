La Fundación Cuarto Verde, entidad que promueve la difusión y divulgación de las manifestaciones culturales y artísticas de la Región Caribe, realiza el lanzamiento de la canción La tinaja de mi abuela, con Juventino Ojito y su Son Mocaná/Verónica Vanegas.

Edwin Gómez El Fantasma, José David Arcila e Ismael Rudas son artistas invitados a esta producción. La canción es de la autoría de Mariano Caro Bandera, con la composición y arreglos del maestro Juventino Ojito, bajo el sello Cuarto Verde Music.

Se trata de una canción de la autoría de Mariano Caro, realizada con la dirección y arreglos del maestro Juventino Ojito, que exalta el valor histórico de uno de los elementos ancestrales más representativos de la Región Caribe: la tinaja de barro; la vasija tradicional en donde las abuelas han almacenado, por siglos, el agua para el consumo cotidiano.

Adicionalmente a los ritmos tradicionales que contiene: cumbia, chalupa, tambora y chandé, incluye aires de champeta que agregan el toque contemporáneo que siempre aparece en la propuesta musical de Son Mocaná.

“La Tinaja de mi Abuela es una fusión de sabores e ingredientes caribes que entregamos con mucho entusiasmo al público amante de la música tropical y folclórica contemporánea. La hicimos con mucho amor y con el rigor que exige esta bonita ocasión. ¡Esperamos lo disfruten!¨, agregó la cantante y productora Verónica Vanegas.

Con este sencillo, el colectivo Juventino Ojito y su Son Mocaná arranca la celebración del 28 Aniversario de actividades. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.