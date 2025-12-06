El pasado viernes 5 de diciembre se confirmó la muerte por un paro respiratorio de Eduardo Manzano, uno de los comediantes más influyentes de México y recordado integrante del histórico dueto “Los Polivoces”.

Aunque su fallecimiento ocurrió el pasado jueves 4 de diciembre, la noticia se dio a conocer horas después mediante un emotivo mensaje publicado por su hijo, Lalo Manzano, en redes sociales. En sus palabras, despidió a su padre como “un hombre extraordinario y un artista querido por miles”, resaltando su calidad humana y el enorme cariño que siempre despertó.

Gracias. Mil gracias por todo, don Eduardo Manzano.

Gracias. Mil gracias por todo, don Eduardo Manzano.

Descanse en paz. 🕊️

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, indica el comunicado.

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México e inició su camino en la comedia casi por causalidad, cuando una huelga en el Instituto Politécnico Nacional interrumpió sus estudios y lo acercó al escenario. Su primera oportunidad formal llegó con La Hora de los Imitadores, proyecto que marcaría sus inicios como imitador y humorista. En ese mismo entorno conoció a Enrique Cuenca, con quien formaría el inolvidable dúo de “Los Polivoces”, un concepto que revolucionaría la televisión mexicana en los años sesenta.

Tras ganarse al público desde el teatro, dieron el salto a la pantalla chica con los programas Los Polivoces (1971-1973) y El Show de Los Polivoces (1973-1976), espacios que se convirtieron en referencias obligadas del humor nacional.

De su creatividad nacieron personajes que marcaron a generaciones, como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el famoso “Wash and Wear”. Aunque el dúo se separó a mediados de los 70, las diferencias quedaron atrás antes de la muerte de Cuenca en el año 2000.

Su familia aseguró que su legado permanecerá vivo en cada risa que generó y en todos aquellos que crecieron viendo su trabajo. “Gracias por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra”, expresaron en un mensaje de despedida.