Durante el capítulo del 4 de diciembre del ‘Desafío Siglo XXI’, quedó en evidencia que ‘Cupido’ hizo de las suyas en la competencia. En esta oportunidad los televidentes fueron testigos de un momento inesperado, pues dos de sus participantes, Deisy y Rata, decidieron formalizar su relación sentimental frente a sus compañeros.

La noticia dejó en Shock no solo a los demás participante, sino generó revuelo tanto fuera del programa.

Desde los primeros capítulos quedó clara una especial cercanía entre los dos, ya que algunas oportunidades compartieron la “suite ditu”, donde protagonizaron gestos de cariño que hicieron pensar a muchos que había algo más que amistad.

Cuando Deisy salió del programa momentáneamente, la separación despertó incertidumbre, pero su regreso reavivó la conexión, pues la complicidad volvió a aflorar en cada interacción.

Todo sucedió luego de una competencia en la que Rata ganó junto a su equipo la opción de revisar sus redes sociales; sin embargo, decidió cederlo a Deisy. Al revisar su perfil, se mostraron diferentes fotografías de la participante de la casa Alpha, quien obtuvo el título de “Mejor Cola del Valle del Cauca” en octubre de 2022.

Durante la dinámica, la presentadora María Fernanda Aristizábal le preguntó a Rata qué era lo que más le atraía de Deisy. A lo que él respondió: “su resiliencia, su cabello y su cuerpo”.

La reacción de sus compañeros fue de emoción en medio de la reunión.

Seguidamente, cuando llegó el turno de hablar sobre su vida sentimental, ambos confesaron que no estaban acostumbrados a tener relaciones prolongadas. Deisy afirmó haber tenido solo dos novios, mientras Rata dijo que su única relación seria había sido en el colegio.

Finalmente, Rata, alentado por sus compañeros, se animó a pedirle a Deisy que fuera su novia, quien no dudó en decir que sí. Y para oficializar el noviazgo, decidieron sellarlo con un beso, que provocó aplausos dentro de la casa.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar: “Dios bendiga esa relación”; “Fan de su relación”; “Ay hermosos, los amo, demasiado tiernos juntos; ojalá duren, yo siento que ellos si tienen futuro”; “Me cae bien Deisy, pero no me convence su amor o cariño hacia Rata”; “Los que comentan con envidia espero algún encuentren un amor tan lindo y sincero”.