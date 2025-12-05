Paren todo. Disney presentó este viernes el primer adelanto de ‘Camp Rock 3’, que llegará a Disney+ en 2026. El material incluye un primer vistazo al regreso de los Jonas Brothers como “Connect 3” y a la nueva generación de campers que se unen a la icónica franquicia.

Lea ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, con Cillian Murphy, estrenará el 20 de marzo en Netflix

La película retoma el momento en el que “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido “Camp Rock” para descubrir al próximo gran talento.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances.

Los nuevos campistas de “Camp Rock” incluyen a la audaz y decidida “Sage” (Liamani Segura) y su relajado hermano “Desi” (Hudson Stone), el chico malo del campamento “Fletch” (Malachi Barton), la prodigio del violonchelo “Rosie” (Lumi Pollack), el baterista “Cliff” (Casey Trotter), la reina de la coreografía “Callie” (Brooklyn Pitts) y la intimidante influencer “Madison” (Ava Jean).

Aquí Estos son los cortometrajes costeños presentes en el Bogoshorts 2025

Joe Jonas volverá a interpretar a “Shane Gray”, Nick Jonas a “Nate Gray” y Kevin Jonas a “Jason Gray”, regresando con apariciones especiales como los miembros de la banda ficticia “Connect 3”. También regresa María Canals-Barrera (Los hechiceros de Waverly Place) como “Connie”.

Dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, la película es una producción de Disney Branded Television, con coreografía de Jamal Sims. Tim Federle (High School Musical: El musical: La serie) se desempeña como productor ejecutivo, junto con Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Y un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución a la franquicia Camp Rock.

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) están entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y ocuparon el primer puesto en los estrenos de película por cable en sus respectivos años de lanzamiento en Estados Unidos.

Además ‘Fue solo un accidente’, de la cárcel a la gloria

Con música que encabezó las listas y números musicales destacados, la franquicia Camp Rock lanzó a la fama talentos que se convirtieron en superestrellas y sigue influyendo en la cultura pop más de 15 años después de su debut, generando momentos virales en redes sociales.