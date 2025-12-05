La plataforma de videojuegos en línea Roblox es muy popular entre los jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Usuarios de decenas de países juegan y también desarrollan sus propios juegos en este ‘universo virtual’.

Así, Roblox es un ecosistema de desarrolladores, creadores y estudios de videojuegos que diseñan las experiencias inmersivas que identifican a la plataforma.

Roblox

En septiembre pasado, Roblox reportó 111.8 millones de usuarios activos diarios en promedio. Además, aseguró que los creadores, quienes monetizan con experiencias 3D inmersivas, avatares y recursos digitales, ganaron desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 más de mil millones de dólares globalmente, un aumento de más del 31 %, a través del Programa de Intercambio para Desarrolladores.

En medio del auge de esta plataforma, se ha vuelto viral en redes sociales un proyecto de varios usuarios para recrear con experiencia 3D inmersiva la ciudad peruana de Chiclayo.

Dentro de esta ciudad replicada en Roblox, cuya construcción comenzó en septiembre pasado, crearon un servidor llamado Chiclayo Eterno, en el que miles de jóvenes se conectan a diario para asistir a una misa virtual.

En los videos que circulan en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter) se observa a decenas de usuarios, representados en avatares dentro del videojuego, acomodándose en las bancas de una parroquia virtual, que es nada más y nada menos que la réplica virtual de la catedral de Chiclayo.

La construcción del templo religioso en este universo virtual fue hecha con mucho detalle, como si se tratara de una película animada en la que los espectadores pueden participar.

La cita es diaria, a las 7:00 de la noche hora Lima. El avatar del supuesto sacerdote, vestido como tal, se ubica en el altar de la catedral e imparte la eucaristía, mientras los usuarios se van conectando y ubicando sus respectivos avatares en las bancas para escuchar la palabra de Dios.

Cuando los asistentes deben participar en la misa, en los momentos de canto de alabanzas, en las oraciones y cuando se da la paz, los usuarios escriben lo que quieren expresar y todos los demás pueden leerlos en los globos de diálogo que aparecen encima de sus avatares.

Esta nueva forma de congregarse ha causado curiosidad entre algunos internautas, por lo que cada vez más usuarios se suman a esta experiencia virtual para asistir a la eucaristía.