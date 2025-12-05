Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO, por 82.700 millones de dólares, según anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.
Noticia en desarrollo...
Las compañías hicieron el anuncio este viernes.
