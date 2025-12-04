La industria de la televisión está de luto tras el fallecimiento del actor, dramaturgo y director Luis Alberto García, a sus 88 años, ocurrida este 3 de diciembre. La noticia del deceso fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) a través de redes sociales.

En la publicación – que está acompañada de una fotografía del artista– compartieron un emotivo mensaje en el que describen su gran aporte a las artes.

“Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano.”, se lee en el mensaje.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte; sin embargo, se conoció que habría sido por muerte natural.

En la publicación, varios colegas de la industria televisiva – entre ellos Cristina Campuzano, Carmenza Gómez, Aida Bossa, Carolina Cuervo y Freddy Ordóñez – enviaron mensajes de condolencias a la familia del actor.

“Maestro García. Gracias por las grandes enseñanzas.”; “Muere un pilar del teatro colombiano de una discreta grandeza. Ahora abrirá otros caminos en otros escenarios.”; “Que dolor! Gracias Maestro por el legado.”; “Me uno.. gracias Maestro.”; “Mi gran maestro! Te llevaré conmigo por siempre!”, fueron algunos de los mensajes.

Vale mencionar que director Luis Alberto García asumió el cargo de director y Dramaturgo en la Corporación de arte escénico Bataklan Teatro, y también colaboró en la Escuela de Actuación de la Secretaría de Educación.