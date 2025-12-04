La Navidad en Colombia huele a buñuelo, natilla, tamal, lechona y manjar blanco, entre muchas otras preparaciones tradicionales de cada región. Los colombianos aprovechan esta época del año para degustar estos platos todas las veces que puedan, ya sea en reuniones familiares, con amigos, en el trabajo o fiestas.

La ‘comida navideña’ también es protagonista en las celebraciones y eventos propios de la temporada, como las velitas, las novenas, la Navidad y el Año Nuevo. Cada ocasión es una excusa perfecta para deleitar el paladar con preparaciones que muchos solo se permiten cada diciembre.

En ese contexto, es bien sabido que muchas personas reportan aumento de peso en este mes, pues es la época en la que dan rienda suelta a sus antojos, incluyendo varios de lo platos típicos de Navidad en su alimentación casi diaria.

Diciembre, comida y peso

Expertos del Programa de Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán realizaron una encuesta en el país para tener una noción clara de cómo cambian los hábitos de alimentación en diciembre y esto cómo impacta en el peso y el estado de ánimo de los ciudadanos.

El 81.4 % de los encuestados reconoció que come más de lo habitual durante diciembre. El 56,4 % aseguró que come “un poco más, pero con control”. El 25 % admitió que come “mucho más de lo normal”. El 17,9 % dijo que mantiene su dieta igual todo el año. Y solo el 0,6% afirmó que come menos.

Con base en estos datos, Luis Fernando Parada, experto del Programa de Ciencias del Deporte de la UMB, concluyó que la llegada de diciembre “sí representa un cambio en los hábitos alimenticios, aunque no necesariamente un descontrol absoluto para todos”.

Sobre el cambio en el peso corporal, el 55,1 % de los encuestados indicó que notan variaciones, mientras que el 39,1 % dijo que aumenta entre uno y dos kilos durante diciembre. El 5,1 % reportó subir entre tres y cuatro kilos, y un 0,6 % aseguró llegar a pesar más de cuatro kilos en diciembre en comparación con el resto del año.

Dulces y fritos, lo más consumido en diciembre

El 29,5 % de los encuestados respodió “todas las anteriores” a la pregunta de si consumen dulces típicos, fritos, comidas rápidas o alcohol durante diciembre.

Los dulces típicos es lo que comen con más frecuencia, con un 28,2 %; les siguen los fritos, con un 26,9 %; el alcohol, con un 8,3 %, y la comida rápida, con un 7,1 %.

Estos hábitos también influyen en el estado de ánimo, según las cifras de la encuesta. Un 33,3 % dijo sentir algún impacto en su energía o ánimo, aunque sigue disfrutando. El 26,3 % no identifica cambios. El 22,4 % señaló que comer sin culpa le produce felicidad. Y el 17,9 % indicó que sí se siente más cansado o culpable.

Recomendaciones para evitar excesos en diciembre y recuperarse de ellos

Los expertos que llevaron a cabo la encuesta brindaron varios consejos para disfrutar la época navideña sin excesos que afecten la salud física y emocional, así como una guía para recuperarse después de caer en dichos hábitos.

Antes de comer:

Evite llegar con hambre a reuniones. Antes del evento coma algo liviano.

Priorice platos equilibrados: 50 % verduras, 25 % proteína y 25 % carbohidratos o fritos.

Opte mejor por porciones pequeñas.

Durante la comida:

No mastique rápido. Hacerlo despacio le brinda saciedad al organismo.

No repita una porción inmediatamente detrás de otra. Espere varios minutos.

Tome agua de manera intercalada cuando esté consumiendo bebidas alcohólicas.

Después de un exceso:

Camine entre 20 y 30 minutos para mejorar la digestión.

No se abstenga de comer el día siguiente del exceso.

Coma alimentos livianos, como frutas, verduras y caldos.

Si hay inflamación o pesadez: