En diciembre de 2025 las exportaciones de Colombia sumaron un total de USD4.540,5 millones y presentaron un crecimiento de 1,3 % en relación con diciembre de 2024.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este resultado se debió principalmente al aumento de un 90,4 % en las ventas externas del grupo de otros sectores.

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 34,5 % del valor total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 27,4 %, manufacturas con 22,2 %, y otros sectores con 15,9 %.

A su vez, en diciembre de 2025 se exportaron 15,1 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 3,7 % frente a diciembre de 2024.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 30,2 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (8 %), India (6,8 %), Ecuador (3,8 %), Canadá (3,5 %), Brasil (3,1 %) y Emiratos Árabes Unidos con 2,9 %.

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.

Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.