El artista de música vallenata Elder Dayán Díaz, heredero musical de Diomedes Díaz, presenta Homenaje de Oro, un proyecto profundamente emotivo con el que honra el legado del Binomio de Oro, la voz inolvidable de Rafael Orozco y el talento incomparable de Israel Romero “El Pollo Isra”.

Este homenaje, que ya está disponible al mundo, representa uno de los sueños más personales y significativos de su carrera.

Elder decidió rodearse de invitados especiales: acordeoneros de gran trayectoria como El Pollo Isra, Sergio Luis Rodríguez, Julián Rojas, Morre Romero, Lucas Dangond, Juank Padilla y El Pollito Herrera, quienes aportaron su sello, su emoción y su color musical a este tributo histórico. Además, el álbum tiene su focus track oficial: Ponte Chévere, una de las canciones más alegres del Binomio de Oro. Con esta pieza como bandera, Elder Dayán busca encender la fiesta de fin de año y poner a bailar y gozar tanto a los seguidores del Binomio como a todo su público en esta temporada tan especial.

La carátula del álbum —creada junto a su equipo de trabajo— guarda una historia íntima: fue diseñada en 2018 e inspirada en una de las portadas originales de Rafael Orozco y El Pollo Isra. Durante años permaneció guardada, esperando su momento. Hoy, tras ajustes y el peso del tiempo, se convierte en la imagen oficial de un proyecto que nació del corazón.

Homenaje de Oro es un álbum dedicado con profundo respeto y cariño a los seguidores de Rafael Orozco, de El Pollo Isra y del Binomio de Oro, así como a la esposa e hijas del recordado Rafael, quienes desde el inicio han acompañado a Elder con mensajes de alegría, respaldo y aprobación. Su apoyo, público y constante, ha sido fundamental para darle vida a este tributo.

Para muchos podría resultar inusual ver a un hijo de un ídolo como Diomedes Díaz rendir homenaje a Rafael Orozco. Sin embargo, Elder lo explica de manera sencilla y honesta: “Crecí con la música de ambos. Sus voces y sus canciones hicieron parte de mi vida y también inspiraron mi carrera. Aquí no hay rivalidades, solo amor por la música y la necesidad de honrar lo que nos une: el sentimiento.”

Elder Dayán expresa que este álbum es un regalo para la gente, especialmente en esta época. “Diciembre siempre será de Rafael”, afirma, destacando que su intención es que estas canciones acompañen las celebraciones de diciembre, enero y todo lo que queda del año. Más que un lanzamiento, es una obra pensada para perdurar: para que las nuevas generaciones conozcan estas letras tan bonitas, y para que quienes crecieron con estos éxitos revivan la emoción de la época dorada del vallenato.

Le puede interesar: El Zoológico de Barranquilla enciende la magia de la navidad con experiencias para toda la familia

Finalmente, el artista agradeció profundamente a la familia de Rafael Orozco —Clara Cabello, Wendy, Kelly y Lorraine Orozco— por su respaldo y aval; al maestro Israel Romero; a todos los acordeoneros invitados; y a su equipo de trabajo, que lo acompañó en un sueño que tardó años en hacerse realidad.