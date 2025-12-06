La cultura se tomará la Biblioteca Departamental Meira Delmar con la realización de la primera edición del Bazar Literario el próximo 19 de diciembre a partir de las 9 de la mañana.

Este es un evento especial que transformará sus espacios en un punto de encuentro para lectores, artistas, escritores, emprendedores y amantes del arte y la creatividad local.

Durante toda una jornada, el público podrá disfrutar de experiencias literarias, artísticas y audiovisuales distribuidas entre el primer y segundo piso de la Biblioteca, con actividades abiertas a toda la comunidad.

Los visitantes serán recibidos por el Domo Intergaláctico, una estructura en forma de ovni que proyectará cortometrajes ecológicos en tandas de 20 personas. Esta experiencia inmersiva conecta el cine, la fantasía y la reflexión ambiental en un formato visualmente impactante.

Primer piso: literatura viva, escena abierta y tradición gráfica

En este nivel se desarrollarán varias actividades centrales como el Bazar Literario el cual será el espacio principal del evento, con stands que reúnen libros exóticos, curiosos, ideales para regalar, intercambiar o adquirir. También habrá una colección de títulos gratuitos para los asistentes.

Por otro lado, tres escritores regionales ofrecerán conferencias especiales en el auditorio. Entre cada intervención, el público podrá leer poesía o cuentos propios en un espacio de micrófono abierto que celebra la creación literaria local.

También, en homenaje a la tradición del alquiler de historietas alrededor de la Biblioteca, se habilitará una zona dedicada al préstamo, venta e intercambio de cómics, celebrando la narrativa gráfica que ha marcado generaciones.

Entre cada conferencia se presentarán números artísticos y musicales que enriquecerán la experiencia cultural.

Segundo piso: creación, emprendimiento y cine literario

Al menos 15 tiendas locales exhibirán impresiones 3D, artesanías, figuras de acción, objetos ecológicos y productos inspirados en la literatura fantástica.

En la hemeroteca se realizarán tres talleres guiados por escritores regionales. Además, se proyectará ¿Dónde están los ladrones?, escrita por Gabriel García Márquez, junto con el cortometraje La langosta azul, de Álvaro Cepeda Samudio.

De igual forma, ilustradores y diseñadores gráficos dibujarán en vivo durante todo el día, creando obras inspiradas en cómic, manga y literatura fantástica. El público podrá solicitar ilustraciones personalizadas y observar el proceso creativo.

El Bazar Literario 2025 es una apuesta por el encuentro comunitario, la circulación del libro, el impulso a artistas regionales y la promoción de nuevas formas de narrar y crear.