La literatura, la poesía y la palabra se dieron cita para recordar a Olga Isabel Chams Eljach, conocida por el seudónimo de Meira Delmar, en la conmemoración del aniversario 17 de su fallecimiento, durante una jornada que evocó su legado como una de las voces poéticas más representativas de Barranquilla, Colombia y América Latina.

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El encuentro ‘La mujer tiene la palabra’, organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar y el Consejo Departamental de Literatura del Atlántico, reunió a poetas, escritoras y gestores culturales en un espacio de memoria, reflexión y reconocimiento.

Durante la jornada cultural se exaltaron la sensibilidad y la profundidad de su obra, así como su aporte a la construcción de una voz poética que continúa inspirando a nuevas generaciones de mujeres en el Atlántico y el país.

Lázaro Cotes, asesor de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, destacó que esta celebración es una oportunidad para exaltar a Meira Delmar como poetisa, escritora y referente del patrimonio cultural del Atlántico, así como para fortalecer espacios en los que las mujeres reafirman su papel fundamental en el desarrollo cultural del departamento.

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Asimismo, indicó que, como parte del compromiso institucional de facilitar el acceso al patrimonio cultural, en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, y en trabajo articulado con la familia de la poetisa, se ha impulsado el Museo y Centro de Documentación Meira Delmar, un espacio que permite a visitantes y estudiantes acercarse a su vida y obra a través de sus enseres, documentos, manuscritos, poesías, fotografías, condecoraciones y objetos que hicieron parte de su cotidianidad.

Finalmente, invitó a las poetas y a todas las mujeres del departamento a apropiarse de la palabra como herramienta de transformación social. “A través de la palabra es posible abrir caminos hacia la igualdad, el reconocimiento de derechos y la realización personal y profesional”, concluyó Cotes.

Diego Monsalve, director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, señaló que durante la jornada académica y cultural participaron diversas poetisas del departamento que han trabajado y leído la obra de Meira Delmar, así como estudiantes, instituciones educativas y representantes del sector cultural, quienes pudieron conocer y acercarse al legado de la autora.

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“Invitamos a la ciudadanía a visitar la biblioteca y participar en sus espacios formativos y culturales, como el curso de lengua de señas, el curso de lectoescritura en braille y el club de lectura, que se realiza todos los miércoles a partir de las 10:00 a. m.”, dijo Monsalve.

Bajo su dirección, la biblioteca ha fortalecido su papel como eje de transformación cultural y educativa del Atlántico. Asimismo, se han impulsado iniciativas orientadas a modernizar los servicios bibliotecarios, ampliar el acceso digital y vincular a jóvenes y comunidades rurales en proyectos de lectura y creación literaria.

Finalmente, anunció que, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, el segundo encuentro cultural ‘La mujer tiene la palabra’ se realizará el viernes 20 de marzo, a partir de las 9:30 a. m., en la Biblioteca Meira Delmar, con entrada libre al público, en una jornada articulada entre la Biblioteca, bajo su dirección, y el Consejo Departamental de Literatura del Atlántico, coordinado por Alfonso Ávila.

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Cortesía

VOCES DE LAS ESCRITORAS DEL ATLÁNTICO

Isidra de la Vega, poetisa y escritora del Caribe colombiano, residente en el municipio de Puerto Colombia, destacó la importancia de Meira Delmar como una figura fundamental en la apertura de espacios para las mujeres en la literatura.

Señaló que la obra de la autora se ha consolidado como una herramienta clave para visibilizar el papel de la mujer a través de la palabra y la escritura, dejando un legado significativo en la historia literaria.

Indicó que, en el marco del encuentro, diez poetas del Atlántico se reunieron para recitar sus versos. “Estuve a cargo de dar a conocer la vida y obra de la escritora, fruto de mi proceso investigativo constante en torno a su trayectoria”.

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Asimismo, resaltó que entre las obras más representativas de Meira Delmar se encuentra Alba de olvido, libro en el que, según explicó, la autora alcanza una voz propia que marca un momento esencial en su desarrollo literario.

Betty Pupo, gestora cultural, poeta y escritora del municipio de Malambo, destacó su labor formativa a través de la Fundación Amor y Bondad de Vida, organización sin ánimo de lucro desde la cual nació la escuela de música Pupis Récord.

Explicó que, a través de este proceso, se brinda formación a niños de escasos recursos con talento en el municipio de Malambo, promoviendo el aprendizaje de instrumentos musicales, el canto y el acercamiento a la literatura, la poesía, la lectura y la escritura, en una fusión artística que también fortalece valores cristianos.

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Señaló que, dentro de estos procesos formativos, la poesía ocupa un lugar especial, al considerarla una expresión que nace del alma y del corazón, capaz de transformar la vida, generar crecimiento personal y resignificar emociones como la tristeza y la alegría.

“La poesía es música, es vida”, afirmó. Asimismo, resaltó la sensibilidad de la obra de Meira Delmar, la cual describió como una poesía llena de emociones, nostalgia y encantamiento, inspirada en el sonido y la brisa del mar, elementos que marcaron profundamente la identidad y el nombre de la autora.