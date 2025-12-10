El 9 de diciembre, en el Teatro Colón de Bogotá y con Santiago Rivas como presentador, se llevó a cabo la Noche de Clausura y Premiación del #23BOGOSHORTS, que desde el 2 de diciembre presentó más de 300 cortometrajes en 15 escenarios físicos y digitales, y reunió a centenares de realizadores, profesionales de industria, y público de la ciudad de Bogotá en torno al cortometraje.

Se entregaron en total 27 Santa Lucías, estatuilla oficial del Festival, que premió a los cortos más destacados de las competencias Nacional, Internacional, Fanático Freak Fantástico-F3, Corto Periodístico y Conexión.

Además de los reconocimientos técnicos y artísticos a una gran variedad de cortos colombianos y del Premio del Público que consiguió por votación Los pliegues de la falda, de Blanca Muñoz Avila, esta misma noche directores y productores otorgaron la Santa Lucía a Mejor Largometraje del Año a Un poeta, del director Simón Mesa Soto.

Entre los ganadores destacan nombres reconocidos del cortometraje y del cine del país, que incluso han hecho parte de ediciones anteriores de BOGOSHORTS: María Cristina Pérez, directora que por tercera ocasión consigue la Santa Lucía a Mejor Corto Animado, esta vez por Una vez en un cuerpo; Mauricio Maldonado, ganador del premio a Mejor Dirección por su documental Un aparato para detectar fantasmas, y la actriz Marleyda Soto, ganadora del premio a Mejor Actuación por su trabajo en La Mona, de Laura Gutiérrez.

Por otro lado, Francia es el país con mayor número de producciones premiadas en esta edición: La fille qui explose, de Caroline Poggi y Jonathan Vinel (Mejor Corto VR); La vie avec un idiot, de Theodore Ushev (Mejor Corto Internacional de Animación), y Agapito, de los filipinos Arvin Belarmino y Kyla Romero (Mejor Corto Internacional de Ficción).

Y asimismo, dos producciones brasileñas han conseguido los premios de dos de las competencias principales: Arame farpado, Gustavo de Carvalho (Mejor Corto Conexión) y Os Arcos dourados de Olinda, Douglas Henrique (Mejor Corto Internacional Documental).

Finalmente, cabe recordar que el día de su inauguración BOGOSHORTS dio a conocer la primera ganadora de esta edición, Carla Melo, quien recibió la Santa Lucía Proimágenes al Futuro.

Este es un reconocimiento que celebra a los realizadores y productores que, desde el inicio de sus carreras, han demostrado una profunda conexión con el universo del cortometraje y cuyo talento anticipa un prometedor futuro en el mundo del cine.