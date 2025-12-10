Con el lema “Bibliotecas como espacio de memoria y voces de transformación”, se desarrolla el Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas Municipales, Rurales e Itinerantes del Atlántico, un evento que reúne a bibliotecarios, promotores de lectura, gestores culturales y representantes institucionales en espacios de fortalecimiento, intercambio de saberes y trabajo articulado entre la administración departamental y las alcaldías.

El encuentro, que tiene una duración de tres días, se realiza en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar hasta el 11 de diciembre. Durante el evento se desarrollan charlas, exposiciones y talleres de memoria comunitaria, oralidad y proyectos culturales.

Paralelamente, en el Hotel Génova de Barranquilla, se desarrollan sesiones de formación especializadas con enfoque en gestión bibliotecaria, formulación de proyectos, integración de herramientas tecnológicas y capacitación en el sistema de gestión Koha, así como en herramientas TIC para el financiamiento y la sostenibilidad.

El gobierno de Eduardo Verano de la Rosa propende, a través de estos encuentros, por fortalecer las bibliotecas del Atlántico como espacios de memoria, cultura y transformación social, promoviendo la articulación con los municipios, la formación de sus equipos y el acceso al conocimiento para todas las comunidades del departamento.

Lázaro Cotes, asesor en Patrimonio de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, destacó que esta dependencia tiene el compromiso de brindar asistencia técnica, formación y dotación para fortalecer los procesos de lectura, escritura, oralidad y biblioteca.

“Este encuentro reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico de impulsar las bibliotecas públicas del departamento mediante asistencia técnica, formación y dotación, en articulación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para garantizar el acceso al conocimiento”.

Agregó que, a lo largo del año, se adelantan procesos permanentes de asesoría y capacitación para los bibliotecarios, con el propósito de consolidar servicios más profesionales, cercanos y de mayor impacto para las comunidades. “Invitamos a todos los atlanticenses a disfrutar y apropiarse de estos espacios que promueven la cultura, la lectura y el aprendizaje para todos”, indicó Cotes.

Diego Monsalve, director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar y coordinador de la Red Departamental de Bibliotecas, señaló que este encuentro representa un paso decisivo para valorar la biblioteca pública como agente de transformación en el territorio.

“Esta jornada es un espacio vital para reconocernos como red, aprender de la experiencia y construir rutas compartidas que impulsen el acceso al conocimiento, manteniendo viva la biblioteca pública como lugar de encuentro, memoria y creación comunitaria, y generando oportunidades que transforman directamente la vida de las personas.”

Cortesía

Monsalve destacó que el Atlántico es un territorio rico en tradición oral, saberes ancestrales y memoria comunitaria, y que la biblioteca, más allá del libro, es un espacio de diálogo intergeneracional, participación ciudadana y construcción cultural.

“Cada biblioteca es un punto de encuentro que transforma comunidades. Este espacio nos permite fortalecer el trabajo en red, acompañar los procesos bibliotecarios y consolidar, de manera articulada, la lectura, la escritura y la oralidad en los municipios del Atlántico”.

María Ruth Mosquera, gestora de la Estrategia Regional de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas para el Caribe Colombiano, destacó que la Red Nacional acompaña de manera permanente a las redes departamentales como parte de su labor de fortalecimiento del ecosistema bibliotecario del país.

“Este acompañamiento incluye tanto a las bibliotecas públicas municipales como a las bibliotecas rurales itinerantes (BRIC), que funcionan como un servicio de extensión y pueden considerarse pequeñas hijas de las bibliotecas públicas, al ampliar su cobertura y presencia en los territorios”.

Agregó que este encuentro tiene, además, un plus muy especial como es la participación de los mediadores de las BRIC, cuyo aporte enriquece el intercambio de experiencias y el tejido de redes entre todos los actores. “Espacios como este son fundamentales porque permiten que las ideas se complementen y las redes se fortalezcan para avanzar de manera conjunta”, indicó Mosquera.

Detrás de cada estante y cada lectura compartida, hay bibliotecarios que inspiran, acompañan y transforman vidas en sus comunidades. Así lo expresó Elvia Palma, coordinadora de la Biblioteca Pública Municipal de Usiacurí Julio Flórez, quien manifestó su satisfacción por participar en este encuentro y compartir un quehacer que trasciende los libros para convertirse en una relación viva con las comunidades.

“Buscamos enamorar a los usuarios no solo de la literatura, sino del espacio en sí; que la biblioteca sea activa, cercana, una esencia cultural que conecta y transforma. Cuando visiten una biblioteca, no pregunten solo por un libro; deténganse a observar, a descubrir y a encontrarse. Porque, a través de la lectura, la escritura, la oralidad y el compartir, cada historia y saber popular se convierte en un puente para reflexionar y transformarnos”, manifestó Palma.

Aldo Romero, coordinador de la Biblioteca Pública Municipal José Vicente Mendoza Mendoza de Polonuevo, expresó su satisfacción por participar en este encuentro anual de bibliotecarios.

“Esta experiencia siempre nos marca, porque el conocimiento que recibimos enriquece nuestro quehacer y nos permite aplicarlo en los territorios. Más allá de la promoción de la lectura, somos un espacio de cultura, trabajamos la memoria local y los valores.

Ese es el propósito de nuestra labor dentro de la Red de Bibliotecas del Atlántico, articulados con los municipios y con la coordinación departamental. Porque cada libro, cada conversación y cada lector representan una oportunidad para transformar vidas”, expresó Romero.

Desde el municipio de Luruaco, Celderis Villa compartió la labor constante que realiza para acercar la Biblioteca Pública Municipal a la comunidad.

“Yo visito los colegios; si los niños no vienen a la biblioteca, entonces voy yo a encontrarlos. Cuando hablo con los profesores les digo: ‘Ajá, ¿su colegio ya ha visitado la biblioteca? ¿Y por qué no envían tareas para que los estudiantes vengan a leer? Para nosotros la biblioteca no es un sitio de aburrimiento; es un espacio de cultura. Incluso he logrado que las personas de la tercera edad la visiten”.

La bibliotecaria resaltó la articulación con la Biblioteca Meira Delmar, con la que han avanzado en dotación bibliográfica y en espacios de formación como el Encuentro de Bibliotecarios, escenario de intercambio y aprendizaje colectivo. Asimismo, invitó a la juventud del municipio a acercarse a la biblioteca y conformar nuevos grupos de promoción de lectura.

