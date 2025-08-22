Territorios de Equidad, iniciativa de la empresa de energía Air-e, hizo entrega en el municipio de Puebloviejo, Magdalena, de la Carreta Literaria a la Biblioteca Municipal de esa población.

Esta iniciativa, identificada también como la Biblioteca Viajera de Puebloviejo, busca a través de la lectura de cuentos, obras de teatro y expresiones culturales rescatar los valores del territorio puebloviejero.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la biblioteca y tuvo como protagonistas a los niños del municipio con una obra de teatro, quienes, con el apoyo de sus padres y docentes, llenaron el escenario de creatividad, ternura y mensajes inspiradores sobre el valor de la lectura y el arte.

La entrega de la dotación contó con la presencia de Yesica Herrera, gestora social; Lisbeth Pissioty, coordinadora de educación municipal; Einys Mariano, bibliotecario municipal; Naila Paola Rangel, gerente de Desarrollo Territorial de Air-e; Ivon Selene Carbonó de la Fundación Eduardoño y miembros del equipo de Gestión Comunitaria de la compañía, quienes brindaron a los niños una jornada lúdica y pedagógica en la que enseñaron sobre el uso seguro de la energía y como prevenir riesgos eléctricos.

“Con esta iniciativa, Carreta Literaria, Air-e Intervenida y su programa Territorios de Equidad sigue reafirmando su compromiso con el fortalecimiento y desarrollo sostenible de las comunidades, para lo cual sigue procurando un trabajo articulado y constante con la Administración Municipal, la empresa privada, Instituciones educativas, líderes sociales, docentes y padres de familia”, afirmó la empresa de energía en un comunicado.

La empresa agradeció a la institución educativa San José, sede Normal de varones Puebloviejo y el colegio Mis Primeras Letras, por su “activa participación”.