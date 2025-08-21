El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – abrió una nueva convocatoria laboral, en la que buscará a 305 personas para unirse a su equipo a través del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO). Los interesados se desempeñarán en la recolección de información en la temática social – Transversalidad de encuestas sociales.

Los roles que están disponibles son 114 Sensibilizadores, 101 Recuentistas, 65 Gestores Informáticos, 24 Monitores (líderes de recuento y sensibilización) y 1 Analista de Información.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de agosto de 2025.

Para estos cargos, la asignación salarial que ofrece la entidad es:

Analista de información (San Andrés – isla): $2.951.000

Gestor informático: $2.663.000

Monitor (líder de recuento y sensibilización): $2.300.000

Recuentista: $2.067.000

Sensibilizador: $2.067.000

La convocatoria se llevará a cabo en 36 municipios de Colombia: San Andrés Isla, Tumaco, Cúcuta, San José del Guaviare, Santa Marta, Cali, Sincelejo, Soacha, Tunja Valledupar, Villavicencio, Yopal, Riohacha, Quibdó, Puerto Carreño, Popayán, Pereira, Pasto, Neiva, Montería, Mocoa, Mitú, Medellín, Manizales, Leticia, Inírida, Ibagué, Florencia, Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Barrancabermeja, Arauca y Armenia.

