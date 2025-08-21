Desde $90 millones de pesos se pueden conseguir inmuebles en catálogo de Tu360Inmobiliario, portal de venta de casas, apartamentos y apartaestudio de Bancolombia.

En la plataforma puedes ver un catálogo de inmuebles, compararlos y dejar los datos de contacto en los proyectos de su interés para ser asesorado por parte de la constructora. También puede encontrar un modelo de recomendación en el que le muestran inmuebles ajustados a sus gustos y necesidades.

Dentro de la oferta habitacional puede encontrar inmuebles usados, proyectos nuevos, sostenibles, financiados o no por el banco, o que aplican para subsidios del Gobierno (VIS, NO VIS y VIP), ofrecidos por constructoras e inmobiliarias.

Es de destacar que Bancolombia solo es responsable de las opciones de financiación que se ofrecen para acceder a las viviendas. “Nosotros administramos el portal Tu360Inmobiliario al que se vinculan los vendedores para exponer sus inmuebles”, advierten.

Por eso precisa que en caso de tener algún tipo de inconveniente con el inmueble, o quiere hacer efectiva alguna garantía, debe dirigirse al constructor o vendedor que le haya ofrecido la vivienda.

Los precios de los inmuebles son variable y van desde los $ 90 millones hasta los $20 mil millones dependiendo de las características del mismo como su ubicación. Estas ofertas aplican para gran parte del territorio nacional, incluyendo las ciudades principales (Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga).

¿Cómo solicitar un crédito?

El estudio de crédito para poder acceder a la compra de algún inmueble ofertado se encuentra habilitado para todos, incluso sino es un cliente de Bancolombia. Siga estos pasos para solicitarlo:

Luego de ingresar a Tu360Inmobiliario y seleccionar la opción ¿Crédito en minutos?, haga clic en el botón Comenzar estudio. Ahora seleccione el tipo de documento e ingrese el número y la fecha de expedición. Lea las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales y marque la casilla para aceptarlas. Después haga clic en el botón Siguiente. Ingresa con su usuario y Clave Principal. Mira en pantalla sus datos personales: nombres y apellidos, tipo y número de documento, y fecha de nacimiento. A continuación, ingrese su correo electrónico y número de celular, seleccione de la lista desplegable su ocupación y ciudad de residencia (solo aplica para residentes en Colombia). Haga clic en el recuadro para aceptar las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales y luego seleccione el botón Siguiente. Ahora, en Información financiera, diligencie los campos de Ingresos mensuales y Otros ingresos mensuales (el cual es opcional). Luego, en Información del inmueble, marque la casilla Ya la tengo seleccionada o Aún estoy buscando, según sea su caso, después diligencia el valor comercial del inmueble, elija el porcentaje y el valor que quiere financiar. A continuación, seleccione el tipo de vivienda que quiere: Vivienda de Interés Social (VIS), Viviendas de interés prioritario (VIP) o No VIS. Después, en ¿Desea aplicar a subsidio? elija Sí o No, según su preferencia. Si quiere aplicar, seleccione de la lista desplegable el tipo de subsidio. El campo Código asesor solo lo diligencia si uno de los colaboradores de Bancolombia lo invitó a hacer este proceso. Por último, haga clic en el botón Siguiente y espere unos minutos para que le respondan. Si el proceso es exitoso, le aparecerá un mensaje con el detalle y la carta de aprobación para que la descargue al hacer clic en Descargar carta de aprobación. En caso de que la respuesta no sea afirmativa, el mensaje le indica que se necesita que entregue información adicional para darle la aprobación; para eso haga clic en el botón Quiero ser contactado, así uno de los asesores le puede ayudar con su proceso.

