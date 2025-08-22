El pasado jueves 21 de agosto, el cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, obtuvo un fallo favorable en un proceso por violencia intrafamiliar adelantado en Medellín.

La decisión, emitida por la Comisaría de Familia de la Comuna 16, determinó que su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, incurrió en diferentes formas de maltrato durante la relación.

Así fue que, tras la revisión de pruebas técnicas y documentales, la autoridad concluyó que Beéle fue víctima de agresiones físicas, abuso psicológico, control financiero y manipulación emocional, además de episodios de coerción religiosa.

Asimismo, en el expediente quedaron presuntamente registradas tres agresiones físicas confirmadas, lo que llevó a imponer medidas de protección a favor del artista.

Indicaron que el fallo incluye restricciones para Rodríguez Ascanio y la obligación de asistir a procesos pedagógicos en resolución de conflictos, manejo de impulsos y control emocional.

También se garantizó que el intérprete pueda comunicarse libremente con sus hijos, sin obstáculos de terceros.

Anteriormente Rodríguez también había presentado pruebas en contra el cantante pero estas fueron desestimadas, al considerar que carecían de sustento probatorio.

Entre las medidas adoptadas, se le prohibió a Camila “afectar la integridad y tranquilidad de Beéle, así como divulgar información que vulnere su vida privada o su buen nombre”.

Esto fue lo que respondió Camila Rodríguez tras el fallo de violencia intrafamiliar a favor de Beéle

Por su parte, Rodríguez publicó en sus historias de Instagram un mensaje en medio de esta situación: “Tiempo al tiempo. Esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan… todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”.

La creadora de contenido que tiene casi dos millones de seguidores en Instagram, luego de su separación con el artista, se ha encargo de publicar cómo lleva su vida como madre soltera con sus dos hijos.