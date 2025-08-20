Con una guitarra al hombro y una sonrisa que lo acompaña a diario, Jorge Andrés, conocido en redes como @Georgito_000, mostró su historia en redes sociales.

Y es que este joven dedica sus días a cantar en los buses de TransMilenio, trabajo con el que no solo busca cumplir sus sueños, sino también apoyar a su madre en los gastos del hogar.

El joven contó que su rutina comienza a las 10:48 de la mañana, hora en la que sale de casa dispuesto a recorrer estaciones y buses. Reconoce que no siempre es sencillo, pues la competencia con otros trabajadores informales es alta, pero asegura que cada moneda recibida es motivo de agradecimiento.

TikTok Joven contó cómo le iba trabajando en Transmilenio

En su cuenta de TikTok muestra su día a día y explicó cuánto ganó en cinco horas de jornada musical en el transporte público y restaurantes.

Lo que reveló dejó a más de un usuario impresionado. Jorge señaló que había logrado reunir 124.500 pesos, desglosados en 60.000 pesos en billetes y 64.500 en monedas.

“Gracias, muchachos, por cada aporte. Hoy tuve un total de 124.500 pesos”, expresó en el video. En las imágenes, se ve el momento en el que entrega el dinero a su madre.

“Esa plata se la voy a dar a mi mamá, para ayudar en la casa”, dijo. Pero detalló que no siempre gana lo mismo, pues hay días buenos y otros no tanto.

@georgito_000 Gracias por el apoyo muchachos por ustedes voy donde voy los quiero 🥺👌🫶 si les gustó el video no olviden compartirlo y darle like.#transmilenio #trabajoduro ♬ sonido original - georgito 🧿

“No me quejo, porque cada aporte, grande o pequeño, tiene un valor inmenso para nosotros”. Según los seguidores, si Jorge hace eso en un día, mensualmente se estaría ganando 3.8 millones de pesos al mes. Sin embargo, él aclaró que no siempre logra reunir el mismo monto.