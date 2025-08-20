La sorpresiva separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, una de las parejas más queridas de la farándula argentina, se confirmó con una confesión inesperada. En una entrevista para el pódcast ‘Sería increíble (Olga)’, la actriz y conductora habló sin rodeos sobre el final de la relación que se extendió por casi dos décadas. Allí reconoció que había cometido una infidelidad, aunque también dejó claro que la crisis venía de tiempo atrás.

“No nos gusta el show, el circo, no nos gusta estar en el ojo, ni que se opine, ni se diga, ni se hable”, explicó al comenzar su relato, marcando distancia del ruido mediático que suele acompañar a este tipo de noticias.

Con un tono sereno, sostuvo que, a pesar de la ruptura, ambos preservan la relación con afecto: “Somos familia y lo vamos a seguir siendo, que nuestro vínculo de amor sigue intacto”.

Accardi reconoció su error y asumió su parte en los rumores que circulaban: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”.

Instagram: @gimeaccardi Gimena Accardi es una actriz argentina conocida por su participación en diversas series de televisión. En Amazon, ha participado en la segunda temporada de la serie 'Porno y helado'.

La actriz contó que habló con Vázquez, quien la perdonó y le expresó que lo sucedido no la definía como persona. Sin embargo, admitió que la pareja ya atravesaba una crisis prolongada y que la infidelidad actuó como detonante.

La decisión de separarse fue tomada de común acuerdo, aunque ella misma aceptó que debieron enfrentarla tiempo atrás. También desmintió las versiones que vinculan a terceros con el quiebre de la relación y pidió detener la difusión de nombres falsos: “Una persona random, que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció. Un desliz absoluto, de la cual estoy arrepentida, pero soy humana, raza, básica y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera”.

El final de este matrimonio, que se había oficializado en 2016 con una ceremonia civil en Mar del Plata, pone punto final a una historia que muchos seguidores habían idealizado. No obstante, ambos dejaron claro que más allá del romance, lo que los une seguirá siendo la familia y el cariño cultivado a lo largo de 18 años.