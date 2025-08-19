Amparo Grisales recordó a su hermano José Fernando Grisales Patiño, “Nando”, a diez años de su fallecimiento.

La actriz colombiana compartió el pasado 16 de agosto una publicación en redes sociales donde incluyó una fotografía del recuerdo y un mensaje emotivo.

En el texto, señaló que Nando fue el único hijo varón de los Grisales, por lo que ocupó un lugar especial en la familia.

“Mi adorado Nando… como siempre te llamamos. Tu ternura y tu fuerza siguen latiendo en nosotros. Fuiste un regalo entre tantas mujeres, y aunque hace diez años emprendiste el viaje eterno, aquí sigues, presente en cada recuerdo y en cada oración. Estoy segura de que estás con mamá, porque eras su favorito, su niño especial. Que el Creador los mantenga juntos, rodeados de luz”, escribió la artista, convencida de que él ahora descansa junto a su madre, Delia Patiño.

“La tristeza se apoderó de su alma desde que él se fue. Siento que fue él quien la tomó de la mano cuando llegó su momento de partir”, recordó en entrevistas anteriores.

Y es que la actriz indicó que su madre, quien falleció en octubre de 2016 a los 85 años, nunca pudo superar la pérdida de su hijo. En entrevistas pasadas, Amparo confesó que la tristeza marcó profundamente la vida de Delia y que, en el momento de su partida, fue como si Nando la hubiese tomado de la mano para guiarla.