Una joven colombiana llamada Camila Correal contó en medio de un video en su cuenta de TikTok que se sentía muy triste, pues era la séptima vez que le negaban la visa para Estados Unidos.

En medio del llanto, Correal indicó que decidió renunciar definitivamente al proceso. Ella explicó que cada trámite le costó 185 dólares, que son unos 748.000 pesos al cambio de agosto de 2025.

“Me negaron la visa por séptima vez y ya tomé una decisión, no lo voy a seguir intentando”, dijo. Contó que en total, desembolsó cerca de 1.300 dólares, es decir, más de 5 millones de pesos colombianos, sin lograr la aprobación.

Además, destacó que lo que más dolía era el dolor de todo el proceso para que no se diera al final. “Me prometí que lo intentaría hasta lograrlo, pero no quiero seguir viviendo esta frustración”.

La chica expresó que soñaba con conocer algunos de los destinos más icónicos del país norteamericano. “La vida no siempre es como uno quiere. Enfrentarse a un ‘no’ puede ser difícil y las cosas pasan por una razón, aunque a veces no estemos de acuerdo”.

Asimismo, los expertos en asesorías migratorias insisten en que el motivo declarado debe corresponder al perfil del solicitante.

“No todas las visas son iguales, y destinos como Disney suelen estar entre los más rechazados”, declaró una asesora de viajes.

Mientras tanto, los números muestran que la “ilusión” de visitar Estados Unidos sigue siendo alta porque solo en 2024, 1,69 millones de colombianos lograron ingresar al país norteamericano.