En un video que se virilizó en redes sociales, se muestra el preciso momento en que una mujer logra liberal un perro atrapado entre los estantes de la sección de verduras de un supermercado en Estados Unidos.

En la grabación se puede ver como los ladridos del perro alertan a los clientes, quienes se acercaron y una mujer lo ayudó sacándolo.

La publicación generó una ola de opiniones entre esas preocupaciones por el estado del perro. A su vez, se mostraron inquietos por saber cómo llego a instalarse en ese lugar tan pequeño.

Uno de los comentarios más notables destacó: “Ese pobre perro está aterrorizado. Es increíble cómo un perro de ese tamaño pudo meterse ahí, en ese estante tan estrecho”, afirmó un usuario.

Algunas personas criticaron la presencia de animales en supermercados y reclamaron que el dueño debería hacerse cargo de los productos tocados durante el hecho.

“El dueño debería pagar por todas las verduras que el perro tocó. Es desagradable cuando la gente lleva a su perro al supermercado y termina haciendo cosas de perro, como lamer los productos”, se leyó en otro comentario.

Según un usuario no se conoce el paradero del perro, “la persona que lo publicó en Instagram dijo que el perro estaba perdido y corrió a esconderse dentro del supermercado. No es un perro sin correa, es un perro perdido y asustado”, aclaró uno de los mensajes relevantes.

Tras el rescate, el perro se mostraba asustado y con miedo.