El mundo del entretenimiento despide a Tristan Rogers, el reconocido actor australiano que dio vida a Robert Scorpio en la serie de la cadena ABC, ‘Hospital General’.

Rogers falleció a los 79 años, según confirmó el productor ejecutivo de la serie, Frank Valentini, a través de un mensaje publicado este viernes en la cuenta oficial de Instagram del programa.

“Tristan cautivó a nuestros fans durante más de cinco décadas y Port Charles no volverá a ser el mismo sin él. Fue un talento único, querido dentro y fuera del set. Mis condolencias más profundas a su familia y amigos”, expresó Valentini en su comunicado.

My heart is heavy. Goodbye my spectacular friend. My deepest condolences to his wife Teresa and their children. Tristan Rogers was a very bright light, as an actor and a person. I was so lucky to have known him. pic.twitter.com/XHgZuraZNH — Genie Francis (@GenieFrancis) August 15, 2025

El actor había sido diagnosticado con cáncer meses atrás, de acuerdo con declaraciones de su representante a Fox News Digital. No se han revelado detalles adicionales sobre la causa de muerte.

¿Quién fue Tristan Rogers?

Rogers debutó en General Hospital en 1980 interpretando al espía australiano Robert Scorpio, papel con el que conquistó a millones de espectadores y que mantuvo por más de 1.400 episodios a lo largo de cuatro décadas.

Su personaje atravesó giros, incluida una muerte ficticia en 1992, un regreso como espíritu en 1995 y una reaparición definitiva en 2006. Su última participación en la serie fue en noviembre de 2024.

Aussies are made of tough stuff but even tough stuff has its expiration date. Our friend Tristan Rogers, a charming, self deprecating, handsome and witty bloke from the Great Southern Land went home today. Bless and keep your spirit Tristan. Cancer sucks.❤️@tristanrogers pic.twitter.com/D00ozWdqSY — Rick Springfield (@rickspringfield) August 16, 2025

También destacó en otros proyectos. Participó en la telenovela de CBS The Young and the Restless como Colin Atkinson y acumuló más de 50 créditos en televisión y cine. Asimismo, prestó su voz a Jake en la película animada The Rescuers Down Under.

Su talento fue reconocido con un Daytime Emmy en 2020 por su actuación en la serie digital Studio City, y obtuvo otra nominación al año siguiente por su papel en The Bay.