Ariela Mejía-Polanco, conocida en las redes sociales como Ariela “La Langosta”, fue hallada sin vida dentro de un lujoso Mercedes-Benz G-Class en Mount Vernon, Condado de Westchester, en Nueva York, la madrugada del 17 de agosto.

Su vehículo, detenido sobre la vía Cross County Parkway, presentaba múltiples impactos de bala en la ventana del conductor.

Las primeras indagaciones de la policía y de la Oficina del Médico Forense descartaron que se tratara de un accidente. Todo apunta a un ataque violento ocurrido poco después de que la influencer asistiera a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera.

The New York Post, señaló que horas antes, Ariela había compartido en sus redes sociales imágenes sonrientes en compañía de amigos, sin imaginar que esa sería su última aparición pública.

Asimismo, Tekashi 6ix9ine, con quien Ariela había colaborado en 2023 para el videoclip de Wapae, expresó su dolor en varias publicaciones en redes sociales.

Prayers go out @6ix9ine if you know me, He’s my guilty pleasure in rap music, his beautiful girlfriend Arriela lalangosta was reportedly Murdered last night 💔🕊️ RIp negrita hermosa! Descanza en Paz 🙏🏾 pic.twitter.com/ES0Zh8hJAn — Claudia G (@claudiagmodel) August 19, 2025

“Mi hermana, Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”, “Yo te amo” y “Mi negra”, fueron algunos de los mensajes que le dedicó el artista.

Igualmente, el club Ikon, donde Ariela trabajaba y solía compartir con colegas, suspendió actividades y publicó un emotivo mensaje en memoria de la joven.

“Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. Eras nuestra sonrisa y nuestra felicidad”, escribieron.

¿Quién era Ariela ‘La Langosta’?

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Ariela había logrado construir una sólida comunidad.

Nació en República Dominicana, vivía en Nueva York desde hacía varios años, donde se abrió camino como modelo, bailarina y mesera en distintos locales.

Mientras que, su apodo de “La Langosta” surgió según cuenta sus seguidores, por su forma de ser. Por su parte, el Departamento de Policía de Westchester confirmó que la investigación se maneja como un homicidio.

Hasta los momentos no han revelado los motivos específicos, pero ya han interrogado a Nata Cartier, pareja de Ariela.