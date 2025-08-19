Shakira continúa cosechando éxitos en su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, que ya acumula cifras récord en asistencia y recaudación.

Pero, siempre hay motivos y momentos que disfruta y comparte con sus seguidores en redes sociales.

Durante una cena posterior a su concierto en Chihuahua, la barranquillera recibió una galleta de la fortuna cuyo papel contenía la frase: “You are only starting on your path to success” (“Solo estás comenzando tu camino hacia el éxito”).

Instagram @shakira Galleta de la fortuna de Shakira

Asimismo, el mensaje, que venía acompañado de una serie de números de la suerte 09, 17, 28, 39, 41 y 15, dejó a la artista entre sorprendida.

“¿Really?”, fue lo que escribió con humor en sus historias de Instagram al compartir la predicción. Además, la artista calificó su show en Chihuahua como uno de los mejores de la gira: “La pasamos maravilloso, esta ciudad es encantadora, tienen que venir”.

La gira ahora continúa en México con presentaciones en Torreón y otras ciudades antes de viajar a Sudamérica, donde ya tiene fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.