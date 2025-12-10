El país está en modo Navidad y las mejores propuestas hechas a mano, pensadas para la época más emotiva del año, se toman Expoartesanías 2025, evento que se cumplirá hasta el próximo 18 de diciembre en Corferias – Bogotá.

Lea aquí: Lina Redondo, de EL HERALDO, fue elegida Periodista Afrocolombiana del Año 2025 por El Espectador

Hasta allí llega la delegación atlanticense con una propuesta renovada e inspirada en las tradiciones de nuestro territorio. Bajo el concepto ‘Macondo Surrealista’, la Gobernación presenta un espacio que exalta el trabajo manual y procesos que representan la riqueza artesanal.

Este año destaca una colección navideña innovadora, construida a partir de una mezcla de técnicas como tejeduría en hilo, trabajo en madera, piezas en iraca y otras fibras tradicionales. La apuesta está en productos pensados para el uso diario, diseñados para que los hogares lleven un toque auténtico de la artesanía del Atlántico durante todo el año. Mariposas tejidas en palma de iraca, centros de mesa con flores amarillas y varios individuales del mismo color sobresalen dentro de la propuesta.

Cortesía Gobernación del Atlántico Esta es la propuesta de Artesanías del Atlántico en Expoartesanías 2025.

El stand cuenta con unidades productivas que hacen parte del programa ‘Sello Artesanal’, proyecto que ofrece asistencia técnica y acompañamiento creativo. Por primera vez dentro del marco del programa, siete unidades productivas viajan a Bogotá para exhibir sus piezas en esta feria nacional, resultado de un proceso de formación que busca convertir la artesanía en una actividad sostenible y económicamente digna.

‘Macondo Surrealista’ ha sido diseñado de la mano de la primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, como una pieza única que reúne, armoniza y visibiliza las distintas técnicas trabajadas en la región.

Mujeres protagonistas

Las siete unidades seleccionadas pertenecen al programa Sello Artesanal y fueron escogidas por su buen desempeño, formación y compromiso. Participan artesanos de Tubará, Soledad, Puerto Colombia, Barranquilla, Sabanalarga, entre otros, con técnicas como tejeduría en fique, trabajo en totumo, joyería en alambrismo, madera y juguetería. Además, se suman otros siete emprendedores vinculados a proyectos liderados por la primera gestora social, conformando una delegación integral y representativa.

En la selección, las mujeres tienen un papel protagónico: seis de las siete unidades del Sello Artesanal están lideradas por mujeres. Dentro del sector artesanal del Atlántico, las mujeres son mayoría y han encontrado en el oficio una actividad económica principal y una forma sostenible de desarrollo.

Las hermanas Alejandra y Natalia Iguarán Rojas, creadoras de la marca By Maleja Iguarán, que realiza accesorios y bolsos tejidos en fique, hilo o cordón encerado, adornados con mostacilla o piedras de murano y jade, le dijeron a EL HERALDO que sus tejidos celebran las técnicas ancestrales y la sensibilidad contemporánea.

“Lo que hace especial a nuestra marca es su capacidad de contar la historias de nuestra tierra, de quienes crean y las de quienes llevan cada pieza, realmente es una invitación a conectar con autenticidad la belleza simple y la fuerza simbólica de lo hecho a mano. Hemos traído a Expoartesanías diferentes productos que creamos a partir de elementos tan nuestros como el fique y el hilo”, dijeron las hermanas.

Cortesía Gobernación del Atlántico Esta es la propuesta de Artesanías del Atlántico en Expoartesanías 2025.

Por su parte, Elvia Gómez, diseñadora y fundadora de la marca EG joyería de Autor, se mostró feliz por esta oportunidad brindada por la Gobernación del Atlántico. “Ha sido una experiencia maravillosa poder mostrar aquí en Bogotá nuestro calor, alegría, cultura y trabajo artesanal. Desde mi marca, diseño y creo joyería artesanal en técnica de modelado de alambre, muy vistosa, de excelente calidad, una propuesta que ha despertado buenos comentarios”.

“Con manos que inspiran”

La primera gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, destacó la importancia de esta participación. “Estoy muy emocionada porque este año el Atlántico llega a Expoartesanías con un talento que enamora. Verlos crecer, comprometerse y perfeccionar su oficio ha sido un regalo maravilloso y hoy abrirles esta vitrina nacional es un orgullo inmenso. El Atlántico tiene manos que inspiran”, expresó.

Le puede interesar: Fundación Latin Grammy impulsa preservación del vallenato con apoyo de Silvestre Dangond

Desde Artesanías del Atlántico también se han consolidado alianzas con referentes nacionales e internacionales del diseño y la moda. Marcas como Johanna Ortiz, Waimari y L’Occitane han integrado técnicas del territorio en sus colecciones, reconociendo la calidad y autenticidad del oficio artesanal .