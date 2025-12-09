La periodista barranquillera Lina Redondo, integrante del equipo digital de EL HERALDO, fue elegida como la Periodista Afrocolombiana del Año 2025, distinción otorgada por ‘El Espectador’ y la Fundación Color de Colombia en la categoría Medios y Periodismo.

Le puede interesar: Distrito presenta la Agenda Única del Carnaval 2026 con más de 1.500 eventos

Comunicadora social y periodista egresada de la Universidad del Norte, Redondo ingresó a EL HERALDO en 2022 y actualmente forma parte de la mesa digital, donde cubre información de última hora y participa en proyectos multimedia.

Orlando Amador Lina Redondo, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad del Norte, forma parte del equipo digital de EL HERALDO desde el año 2022.

También es una de las voces y creadoras de ‘Detrás de la Trend’, uno de los pódcast de este mismo medio de comunicación, que en abril de este año ganó el reconocimiento a ‘Mejor Uso de Audio de América Latina’ en los Digital Media Awards de WAN-IFRA.

EL HERALDO Álvaro Ortiz, Lina Redondo y María del Mar Quintana, parte del equipo de EL HERALDO que recibió el premio a 'Mejor Uso de Audio de América Latina' por el pódcast 'Detrás de la Trend'.

Su trabajo en este proyecto, junto a su experiencia en locución y su interés por temas de investigación, cultura y narrativas digitales, fue uno de los criterios que respaldó su designación para este galardón.

¿Qué son los premios Afrocolombianos del Año?

Los Premios Afrocolombianos del Año, que llegan a su edición número 16, destacan a profesionales, líderes y creadores afrodescendientes que han contribuido significativamente al desarrollo del país en 13 categorías, entre ellas periodismo, arte, educación, ciencia, justicia, deporte y sector social.

Vea aquí: Primo Rojas y Daniella Mass llegan a la Fábrica de Cultura con dos grandes espectáculos artísticos

La selección de los ganadores se basa en criterios de mérito, excelencia y trayectoria, además de la participación del público a través de sus votaciones. Este reconocimiento busca exaltar el aporte de la población afrocolombiana, visibilizar sus logros y promover su representación en distintos ámbitos del país.