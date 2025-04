De manos de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) Lina Redondo y Álvaro Ortiz, periodistas de EL HERALDO, recibieron el premio Digital Media Awards en los que participaron en la categoría Mejor Uso de Audio por el podcast Detrás de la Trend.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, sede en 2025 de los Digital Media LATAM, el evento más importante para la industria de los medios de comunicación en América.

EL HERALDO

“Este reconocimiento significa muchísimo para mí, no solo a nivel profesional, sino también personal. Como periodista siento que es uno de los logros más importantes de mi carrera hasta el momento y me motiva a seguir explorando nuevas formas de contar historias. Quiero agradecer profundamente a mi editora, María del Mar Quintana, y a EL HERALDO por confiar en este proyecto y hacerlo posible, así como a WAN-IFRA por abrirnos las puertas a una audiencia internacional. Recibir este premio no solo nos llena de orgullo, sino que también nos impulsa a seguir creando contenidos innovadores que conecten con más personas y sigan aportando valor”, agradeció Lina.

Orlando Amador El equipo de la producción del pódcast Detrás de la Trend está conformado por Lina Redondo, Álvaro Ortiz, María del Mar Quintana y Gabriel Olivera

A su turno, Álvaro se mostró contento por el reconocimiento al pódcast, uno de los primeros en producirse por este medio en más de 90 años de existencia.

“Es una alegría inmensa para nosotros como periodistas, como medio de comunicación al saber que Detrás de la Trend figura como uno de los mejores productos periodísticos de Latinoamérica. No estaba en nuestro radar ser finalistas ni mucho menos ganadores, pero esto solo significa una cosa: estamos haciendo buen periodismo de la mano con las nuevas tecnologías”, afirmó el periodista desde Ciudad de Panamá donde recibieron el galardón.

Ambos periodistas de esta casa editorial fueron los creadores y conductores del pódcast Detrás de la Trend que se estrenó en marzo de 2024 y en cada episodio abordan el lado inexplorado de las tendencias en redes sociales.

Esta se convierte en la primera vez que EL HERALDO resulta como finalista y ganador de tan prestigioso galardón que premia las iniciativas más originales a nivel mundial que utilizan la tecnología más avanzada e impulsan la innovación en medios digitales.

Así, el pódcast se clasifica automáticamente como finalista del Digital Media Worldwide, en el que competirá con otros trabajos periodísticos en audio de todos los contienentes. El evento se llevará a cabo a principios de mayo en Polonia.

Además de Redondo y Ortiz, también participan del pódcast María del Mar Quintana, editora digital de EL HERALDO, en la revisión del guión, y Gabriel Olivera como encargado de la edición de audio.

Junto a Detrás de la Trend también concursaban los pódcast en la categoría Mejor Uso de Audio ‘Sin Sostén’, de la Agencia EFE’; ‘Necesito poder respirar: La vida de Jorge González’, de Prisa Chile; y ‘Perfiles políticos en formato de podcast: Arthur Lira, Mauro Cid y Janja’, de UOL Brasil.