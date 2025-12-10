Luego de un exhaustivo proceso de selección, apegado a los lineamientos del concurso, se definieron los nombres de los 28 participantes en el Festival Vallenato Nuevas Promesas.

Más de 80 artistas, de distintas regiones del país, se inscribieron para participar en este certamen que se realizará el 19 y 20 de diciembre, hecho que evidenció el marcado interés que despertó.

El secretario de Cultura y Turismo del Cesar, Manuel Andrés Rangel Quintero, señaló que “este ha sido un proceso muy bonito, porque nos permite corroborar que tenemos muchos jóvenes talento, circunstancia que asegura la existencia del vallenato por muchas generaciones más y en todos los departamentos de Colombia. Inclusive, desde el exterior mostraron intención de participar en este evento”.

El listado de artistas en competencia lo integran: Andrea Rozo, Che Carrillo, Jasleidy y Omar Mejía, Deiber Díaz, Combo Nuestra Tierra (de Bogotá), Jorge Antonio Oñate, Meyo Arrieta, Andru Cuello, Darwin Escobar, Luisra Solano, Ricardo Oñate, Mario Cerchar, Nota 7, Cristian Plata, Andrea Barro, Lolo y Fiayo, The Mestre’s, Mario Manjarrez y Jorge Mattos, Carlos Tobio, Diego Gómez, Mando Ruiz y David Tarifa, Jei Zuleta, Nano García, El Pelu Ramírez y Jorge Solano, Aldair Velásquez, Beto Celis, Los Cubides y Alejandro Vergara.

“Ahora mismo nos encontramos en el proceso de ajustes y asignación de fechas y turnos en los que se presentarán los artistas Nuevas Promesas los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre”, resaltó el secretario de Cultura y Turismo, Manuel Andrés Rangel Quintero.

Los artistas que participarán en el Festival Vallenato Nuevas Promesas, organizado por el Gobierno del Cesar, tendrán como Premio Mayor la grabación de un álbum musical, que tiene un costo de $120 millones y contará con la dirección del maestro Rolando Ochoa. Adicionalmente, el Festival Nuevas Promesas premiará al Mejor Cantante y al Mejor Acordeonero, cada uno con $10 millones.

