La noche porteña volvió a ponerse a los pies de Shakira. En esta segunda fase de su gira Estoy aquí, parte del proyecto Las mujeres ya no lloran, la artista colombiana regaló a Buenos Aires una de las escenas más emotivas que ha dejado su tour.

Todo ocurrió durante Acróstico, la canción que escribió tras su separación y salida de Barcelona. Allí, Milan y Sasha aparecieron de repente desde un costado del escenario. Los dos pequeños, vestidos con un conjunto lila que hizo recordar su aparición en la premiere de Zootopia 2, caminaron hacia su madre para acompañarla en vivo y cantar su parte del tema.

De inmediato llegaron gritos, aplausos y teléfonos en alto para capturar un momento que los argentinos no esperaban vivir.

De esta manera, se convirtió en la primera vez en que los tres cantan el tema en vivo, pues, en medio de todo el tour, los pequeños aparecían cantando en la pantalla.

El momento más emocionante de la noche



Sasha y Milan acompañaron a su mamá, Shakira, en la segunda fecha de sus shows en el Estadio Velez para hacer juntos "Acróstico"

El vestuario de la barranquillera también ha tenido un significado especial durante la gira.

“La placa metálica del lobo simboliza al lobo como protector. La tela de la falda tiene un diseño de ondas intrincadas que representa el océano Atlántico, el cual separa los dos continentes donde nacimos mis hijos y yo: Europa y Sudamérica. Para completar el look, llevo un anillo de @tiffanyandco, que simboliza el amor infinito”, explicó Shakira en sus redes sociales.

Un tributo a Gustavo Cerati

La noche también tuvo un espacio para el recuerdo. En honor a Gustavo Cerati, quien murió en Buenos Aires en 2014, Shakira cantó Día Especial, una canción que escribió junto al músico argentino y que forma parte del álbum Fijación Oral. El gesto conmovió al público, que recibió el homenaje con respeto y cariño.

Shakira suelta las lágrimas al homenajear a su amigó Gustavo Cerati. cantando "Día especial" La emoción se sintió tanto

En Instagram, la cantante compartió un fragmento del momento y escribió un mensaje dedicado a Cerati, recordando la amistad que tuvieron:“Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré… nuestra amistad durará para siempre”.

Shakira ya había expresado su afecto por él en 2014, cuando falleció. En ese entonces escribió: “Aún nos queda por hacer la canción más importante de todas… ‘usaré el amor como un puente’, ese que nos une todo el tiempo”.