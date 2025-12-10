La madrugada de este miércoles 10 de diciembre en varios departamentos del país se sintió un fuerte temblor, de magnitud 5,8, y eso hizo que algunos usuarios se plantearan la idea de saber cuándo está iniciando uno y estar alerta.
Reportan explosión en peaje sobre la autopista Medellín-Bogotá: hay dos muertos y dos policías heridos
Patrullera de la Policía fue asesinada frente a su hijo en la Plata, Huila
Videos del fuerte sismo de magnitud 5,8 que se sintió en varios departamentos de Colombia este miércoles
Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana
Los usuarios después de estos eventos buscan herramientas que les permitan estar preparados ante un temblor. Aunque los teléfonos Android incluyen un sistema de alerta sísmica gratuita integrado por Google, los usuarios de iPhone también cuentan con varias aplicaciones confiables para recibir notificaciones en tiempo real.
Aplicaciones para recibir alertas de temblor en iPhone (iOS)
1. My Earthquake Alerts & Feed
Es una de las aplicaciones más completas para iOS. Su sistema monitorea la actividad sísmica global y envía notificaciones inmediatas cuando ocurre un evento relevante. Ofrece: mapas de actividad sísmica en vivo, información precisa de magnitud, profundidad y ubicación, historial detallado de sismos recientes.
2. AccuWeather: Weather Alerts
Aunque su enfoque principal es el clima, la app incluye alertas de fenómenos naturales como temblores, tormentas o nevadas. Su sistema de notificaciones es rápido y está diseñado para anticipar riesgos ambientales.
3. Earthquake Network
Esta herramienta funciona como una red colaborativa que detecta movimientos sísmicos utilizando sensores del teléfono. Entre sus funciones sobresalen: alertas anticipadas en tiempo real, avisos cercanos a su ubicación, reportes generados por usuarios y estaciones sísmicas oficiales.
¿Cómo activar la alerta de temblores en Android?
Los equipos Android integran un sistema propio de Google que detecta actividad sísmica utilizando los sensores del dispositivo. Para activarlo o revisarlo, sigue estos pasos:
- Abra la app Configuración del teléfono.
- Ingrese a Seguridad y emergencia y selecciona Alertas de terremotos.
- Si ese menú no aparece, vaya a Ubicación, luego Opciones avanzadas y allí encontrará la opción de Alertas de terremotos.
- Una vez activado, el sistema envía una advertencia cuando se detecta un movimiento sísmico significativo cerca de tu zona, incluso si no tienes conexión a internet.