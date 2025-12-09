Una patrullera de la Policía fue asesinada en un ataque presuntamente perpetrado por el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en una zona rural de La Plata, en el departamento de Huila, informaron este martes fuentes oficiales.

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía en Huila, explicó en un video que el crimen habría sido responsabilidad del bloque Isaías Pardo del EMC, la disidencia bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La víctima del ataque fue Karen Pajoy, de 21 años, quien se encontraba en su período de vacaciones y fue atacada por sicarios mientras se desplazaba en motocicleta hacia el municipio de La Plata para llevar a su hijo a la escuela infantil.

El presidente Gustavo Petro condenó el asesinato a través de su cuenta de X y aseguró que lo ocurrido constituye “un crimen de guerra brutal cometido por el EMC”.

La Policía, que expresó su acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima, informó que está trabajando para dar con el paradero de los autores del homicidio y “llevarlos ante la justicia”.

El EMC fue formado por los frentes primero y séptimo de las antiguas FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016.

Este grupo comenzó en los departamentos de la Orinoquía, como Guaviare, Meta, Guainía y Vaupés, pero con el tiempo fue expandiendo sus operaciones a otras regiones del país, como Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El Gobierno de Petro entabló negociaciones de paz con el EMC, pero en 2024 las suspendió y luego las retomó solo con una facción de ese grupo, considerada menos beligerante.