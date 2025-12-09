El mal uso de los fuegos artificiales en esta época decembrina es cada vez más común. Justo en esta época inicia la temporada de quemados con pólvora en el país, por lo que las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que cuide su salud y la de las personas que están alrededor.

Recientemente se registró un caso que generó gran preocupación, a raíz de la tradicional “guerra de bengalas”, una práctica peligrosa que se hace en distintas regiones de Colombia, y consiste en lanzarse pólvora y correr para esquivar el impacto.

Esta actividad representó un peligro enorme para la comunidad de Remedios, Antioquia, donde una familia se vio afectada a raíz de irresponsables que replicaron esta tradición del Día de las Velitas, y la pirotecnia ingresó hasta un local comercial donde se encontraba.

Tras el hecho, una mujer y dos menores fueron alcanzados por la pólvora, generando temor y llanto por lo sucedido. Luego de que la bengala impactó en el cuerpo de la mujer, estalló a pocos metros de un hombre y dos bebés que estaban en el lugar. Los niños estallaron en llanto al escuchar la detonación.

La práctica fue reprochada por la comunidad, quienes rechazaron que ese grupo de personas disfrutaran y gozaran del ‘juego’ mientras ponían en riesgo el bienestar de quienes estaban a su alrededor. Por fortuna no hubo heridos de gravedad ni pasó a mayores.

El video de la escena se hizo viral en redes sociales, y las autoridades investigan quienes serían los responsables de poner en riesgo a esta familia antioqueña y causarles gran pánico.

Por su parte el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó estas acciones como “irracionales”, y manifestó a través de su cuenta de X: “Les hace mucha gracia arriesgarse así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud. Se buscan sus propios dolores y lamentos”.

Asimismo, el mandatario departamental ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a encontrar a los responsables.