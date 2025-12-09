Durante los tres primeros años del gobierno de Gustavo Petro se han registrado 40.6631 homicidios en Colombia, cifra superior a los 37.795 casos ocurridos en el mismo período del gobierno de Iván Duque y a los 36.646 homicidios registrados en los tres primeros años del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos.

Así lo establece un informe de la Universidad Externado, que señala en este sentido que “en términos absolutos, ello significa que durante los tres primeros años del gobierno Petro hubo 2.868 homicidios más que durante los tres primeros años del trienio Duque, equivalente a un incremento del 7,59 %, y 4.017 eventos más que los presentados en los tres primeros años del segundo mandato del presidente Santos, con una variación positiva del 11,0 %.

Y por regiones, durante el primer año del gobierno Petro, se lee en el reporte, predominan las reducciones: en departamentos como Antioquia (−11,5 %) y Córdoba (−1,9 %) se registraron caídas, mientras que Valle del Cauca (−1,3 %) descendió levemente.

En contraste, agrega el informe externadista, otras entidades territoriales muestran aumentos, como Bolívar (+30,0 %), Atlántico (+0,7 %) y Santander (+18,6 %). En el segundo año el comportamiento fue más equilibrado, con descensos en zonas previamente.críticas —por ejemplo, Sucre (−27,9 %) y Córdoba (−17,4 %), además de Bolívar (−2,8 %)— y aumentos moderados en Atlántico (+6,9 %); en Meta no hubo alza sino descenso.(−8,2 %), lo que confirma un escenario de estabilidad con fluctuaciones acotadas.

Sin embargo, en el tercer año reaparece un patrón de crecimiento concentrado: se destacan los aumentos en Risaralda (+87,1 %), Norte de Santander (+33,8 %), Atlántico (+28,3 %), Santander (+20,1 %), Magdalena (+15,6 %) y Bogotá, D. C.(+14,8 %). Simultáneamente, bajan en el tercer año del gobierno Petro Córdoba (−44,8 %), Putumayo (−46,5 %), Sucre.(−27,0 %) y Tolima (−13,8 %), concluye el registro.