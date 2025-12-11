En Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, la tercera entrega de esta saga, Benoit Blanc, interpretado magistralmente por Daniel Craig, regresa al centro de la conversación, pero bajo una luz muy distinta. Ya no se trata de una mansión llena de herederos ni de un millonario con ínfulas de genio. Esta vez, su destino es una iglesia de piedra en un pueblo de Estados Unidos que parece suspendida en el tiempo. Allí, un crimen que desafía toda lógica obliga al detective a lidiar no solo con sospechosos peculiares, sino con la idea misma de lo que significa creer.

La historia arranca con Jud Duplenticy (Josh O’Connor), un joven sacerdote que llega a la parroquia de Our Lady of Perpetual Fortitude como castigo de sus superiores. Él mismo admite que el guion lo sacudió desde la primera lectura. “Estaba completamente sorprendido. Era divertido, emocionante e inesperado. Me encantó el viaje de Jud y la idea que representa: un Dios amoroso en vez de uno temible”.

En ese templo, Jud se encuentra con un monseñor bastante peculiar, Jefferson Wicks (Josh Brolin), que gobierna desde la ira y la culpa, y con una comunidad extraviada bajo su sombra.

Ese choque de visiones, dos maneras de entender la fe, ya hace que la parroquia sea un hervidero antes de que el cadáver aparezca en circunstancias que parecen milagrosas. Y allí entra Blanc, convocado por la jefa de policía Geraldine Scott (Mila Kunis), para volver a hacer lo que mejor sabe: desmontar lo imposible.

“Benoit quiere ser un hombre de lógica y ciencia, pero no puede evitar respetar la fe de Jud. Él ha tenido una relación complicada con la religión creciendo, y esto quizá la suaviza”, comenta Daniel Craig, protagonista de la cinta.

Un misterio imposible

Rian Johnson, director del filme, no solo regresa a los códigos del misterio clásico sino que también los tensiona. “Quería hacer una película sobre la fe. Quería hacer una película sobre la iglesia. El mundo de la fe y las preguntas que plantea un buen misterio encajan bien”. La elección de un locked-room mystery, esas historias en las que un crimen se comete en un espacio cerrado sin explicación aparente, le permitió jugar al límite: ¿qué sucede cuando un asesinato parece un acto divino?

Ese equilibrio entre suspenso, humor y reflexión atrapó al elenco desde el principio. Josh O’Connor destaca justamente esa mezcla. “Me encantó el tipo de redención que propone la historia. Habla de algo muy relevante”.

Más allá del crimen imposible, Wake Up Dead Man es el capítulo más emocional de la saga. Daniel Craig reconoce que las películas funcionan porque, además del juego detectivesco, “hay un mensaje profundo sobre la humanidad”.