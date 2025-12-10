La temporada 11 de Chicago Med ya está al aire en Universal+ y llega marcada por un giro que sacude la vida de Caitlin Lenox. Sarah Ramos, quien interpreta al personaje, habla sin rodeos sobre lo que implica encarnar a una médica que conoce el mismo diagnóstico que llevó a la muerte a su madre.

La actriz resume este punto de quiebre con una frase que marca el pulso de la temporada: “Lenox está en los comienzos de sus 30 y está mirando a la muerte en la cara”.

Ramos explica que desde su llegada a la serie sabía que este tema sería central. “Sabía que Lenox tenía esta enfermedad cuando ingresé a la serie, sabía que esta iba a ser su narrativa”, comenta. Eso no evitó que se preguntara cuánto podía prepararse emocionalmente para interpretar a alguien que enfrenta una posible muerte.

En ese proceso, dice, lo primero que pensó fue en la soledad que atraviesa el personaje. “Ella querría hablar con su madre, pero no va a poder porque murió de esta misma enfermedad. Pensé en cómo Lenox se sentiría muy sola entonces. En sí, ya se siente sola e incomprendida, no puede compartir su miedo con nadie”.

Ese aislamiento interno contrasta con la manera en que Lenox decide moverse por la vida. La actriz cuenta que la oncóloga rompe reglas y se permite riesgos que antes no consideraba.

“Lo interesante de Lenox es que no lidia con esto de una manera típica, está asegurándose de vivir su vida al máximo, y rompe reglas, algo que no hacía en la temporada previa”. Ese impulso vital, afirma, es el que define el ritmo del personaje en esta nueva entrega.

La respuesta del público no se ha quedado atrás. Ramos reconoce que los espectadores se involucran de inmediato con este tipo de historias y que eso se refleja en los mensajes que recibe.

“El comentario más común que recibo es ‘No te mueras’, ‘¿Vas a dejar la serie?’. Es una respuesta curiosa, porque yo sé que nuestro showrunner quería contar la historia de alguien que sabe que tiene esta enfermedad pero que vive su vida de todos modos”. Para ella, esa tensión —entre un destino inevitable y la decisión de seguir adelante— es la esencia del arco dramático de Lenox.

La actriz también destaca cómo la franquicia está impulsando historias femeninas más complejas en todas sus series. “Yo me estoy divirtiendo con Lenox, mi reacción todo el tiempo es la de ‘¿Qué hizo ella ahora?’”, dice. Recuerda que en la temporada anterior todo parecía cuesta arriba para su personaje, pero que ahora eso cambia: “En la undécima temporada no es ese el caso para mí nada y eso es divertido”.

Incluso en los momentos más arriesgados, Ramos disfruta interpretar esa faceta más impulsiva. “Le dije a nuestro showrunner que siempre estaba aquí para ‘la Lenox superheroína’, y Allen me dijo que ella siempre lo fue, que siempre creyó mucho en ella”, cuenta. Esa visión, añade, le permite explorar un costado más libre del personaje, aun cuando sigue siendo uno de los más incomprendidos dentro del hospital.

La temporada 11 de Chicago Med llega junto al estreno regional de Chicago Fire T14 y Chicago P.D. T13, todas disponibles exclusivamente por Universal+. En esta entrega, el Centro Médico Gaffney recibe nuevos dilemas, un esperado regreso y el impacto de grandes decisiones personales que cruzan la vida de sus médicos. En ese escenario, Lenox ocupa un lugar central con una historia que, según Ramos, combina miedo, impulso y una necesidad urgente de vivir.

Chicago Med se puede ver en Universal+ y en las señales premium del grupo en los principales operadores de TV paga de la región.