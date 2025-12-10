El son cubano, una de las expresiones musicales más representativas de la isla, fue inscrito este miércoles en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

La decisión, tomada en Nueva Delhi durante la vigésima sesión del organismo, reconoce a este ritmo como un símbolo universal y un “pilar histórico” de la música tradicional bailable de Cuba, fruto de más de un siglo de mestizaje entre la lírica española y la percusión africana.

Lea también: HEXS FEST regresa a Barranquilla con cuatro días de creatividad, sabores y diversión

Desde La Habana, la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Virgen Pérez, celebró el anuncio destacando que se trata de un reconocimiento a la creatividad y a la memoria colectiva del pueblo cubano, especialmente en tiempos difíciles. “Honra la vitalidad de nuestras comunidades”, expresó.

El son, nacido en el oriente de Cuba en el siglo XIX, ha acompañado generaciones enteras y sigue estando vivo en celebraciones, fiestas populares y espacios comunitarios de todo el país. Su esencia está presente en canciones que recorrieron el mundo, como el clásico Chan Chan de Compay Segundo.

Una noticia que también emociona en Barranquilla

La declaratoria también fue celebrada desde el Caribe colombiano. En Barranquilla, donde el son tiene un público fiel, la noticia llegó con emoción al músico cubano Rafael Gavilán Caña, “Pachalo”, trompetista radicado en la ciudad desde hace más de 14 años y reconocido por mezclar los ritmos emblemáticos de su país con los aires del Caribe colombiano a través de ‘Pachalo y su sabor cubano’.

Para él, este reconocimiento era algo esperado desde hace años:“Se demoraron demasiado. El son tradicional es cubano, nació en el oriente de Cuba. Para nadie es un secreto que pertenece a nuestra tierra, no a ningún otro lugar. Esto debió declararse hace mucho tiempo”, afirmó.

Lea también: Gobernación impulsa la lectura en el Encuentro Departamental de Bibliotecas del Atlántico

Pachalo recibió la noticia con alegría y emoción desde Barranquilla, una ciudad que, según cuenta, lo hizo quedarse por el amor que le tiene a la música cubana. “Barranquilla es una ciudad que ama el son. Aquí no ha muerto; aquí sigue vivo, sigue gustando la música de antaño. Por eso me quedé, por su gente amable, hospitalaria y porque esta tierra quiere a Cuba y a su música”.

El músico asegura que este reconocimiento lo impulsa a seguir desarrollando proyectos que viene trabajando desde hace tiempo, todos enfocados en mantener viva la esencia del son. “Me siento muy feliz de recibir esta noticia desde aquí. Me inspira, me mueve y me anima a seguir creando”, concluyó.

Para el trompetista cubano vivir en Barranquilla durante más de 14 años ha sido también un cambio de sonido. El músico reconoce que la ciudad y su cultura han marcado su manera de crear, componer y entender el son.

“Esta ciudad ha influido a sobremanera en todo este tiempo que llevo por acá. He aprovechado para aprender un poco del folclor de ustedes, de sus músicas”, cuenta.

Su curiosidad lo llevó a investigar las raíces musicales del Caribe colombiano y a descubrir la conexión histórica entre la Costa y Cuba. “He estado enterándome de la influencia de la música cubana acá, sobre todo en el Sexteto Tabalá y en muchos lugares más. Hay muchas cosas más que han influido por acá de Cuba”.

Ese conocimiento se convirtió en herramienta de creación. “Como intérprete, compositor, director, arreglista y productor, me ha servido mucho poder conocer los ritmos y estilos de la música folclórica de acá”.

Pachalo prepara para el próximo año un disco homenaje a la música cubana, en el que se escuchará la huella barranquillera. “Ahí podrán ver y disfrutar cómo ha influido esta ciudad y su cultura en mí como músico y hacedor del son cubano”.