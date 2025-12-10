Barranquilla se alista para vivir una nueva edición de HEXS FEST, un encuentro que ya es tradición en la ciudad y que del 11 al 14 de diciembre llegará a la Explanada del Puerta de Oro con un ambiente pensado para disfrutar en familia.

Este año esperan más de 22.000 personas que podrán recorrer un espacio lleno de diseño, arte, moda, música y gastronomía, una mezcla que lo ha convertido en uno de los eventos más esperados de la temporada decembrina.

Lea también: El son cubano se convierte en Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El festival se ha ganado un lugar especial entre los barranquilleros gracias a su propuesta sensorial y experiencial. Su objetivo es ofrecer un universo lleno de creatividad y entretenimiento donde los visitantes puedan descubrir nuevos sabores, colores, ideas y talentos.

Además, se ha convertido en una vitrina para el emprendimiento local, con más de 130 marcas que encuentran aquí la oportunidad de mostrar su trabajo y conectar con nuevos públicos.

La edición de este año trae una oferta variada que busca atraer a públicos de todas las edades. Habrá una zona comercial con propuestas de moda, arte, decoración, belleza, bienestar y productos para mascotas, ideal para adelantar las compras de Navidad en un ambiente animado y festivo.

Cortesía

Lea también: Gobernación impulsa la lectura en el Encuentro Departamental de Bibliotecas del Atlántico

También contará con una zona gastronómica y coctelería, un punto de encuentro pensado para comer rico y compartir entre amigos o familia.

Los niños y jóvenes tendrán su propio espacio con juegos, inflables, planetario móvil y actividades diseñadas para que disfruten sin parar. Y como ya es costumbre, el festival será Pet Friendly, para que quienes quieran asistir con sus animales de compañía puedan hacerlo sin restricciones.

Lea también: Estos son los 28 participantes del Festival Vallenato Nuevas Promesas

La música y el talento local también tendrán su lugar en el Escenario Madness, donde se presentarán artistas, shows en vivo y propuestas culturales que alimentan la identidad vibrante de Barranquilla.

Para abrir oficialmente la séptima edición, el 11 de diciembre se realizará una master class de baile dirigida por Valeria Abuchaibe, ex reina del Carnaval, junto a su academia studyo.dance.