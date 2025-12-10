Este miércoles 10 de diciembre de 2025, algunos departamentos de Colombia despertaron asustados después de un sismo de magnitud 5.8, registrado a las 3:27 a.m. y con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

Conozca a los ganadores del 23° Festival de Cortos de Bogotá

“Este reconocimiento me inspira a seguir creando son cubano desde Barranquilla”: Pachalo

El son cubano se convierte en Patrimonio Inmaterial de la Unesco

Muchos de los ciudadanos que sintieron el movimiento, especialmente quienes vivieron momentos de angustia, acudieron a la figura de San Emigdio para pedir protección para sus familias y hogares.

Y es que en medio del temor que generan los temblores, especialmente aquellos que toman por sorpresa en plena madrugada, muchos fieles recurren a la protección espiritual para encontrar calma.

SAN EMIGDIO DE ASCOLI,PROTECTOR CONTRA LOS TERREMOTOS

Dios Nuestro Señor nos bendiga

y nos defienda, nos dé auxilio y tenga misericordia

de nosotros, vuelva a nosotros su piadoso rostro

y nos dé paz y santidad. pic.twitter.com/QWhXiQQrMa — Yasmani Castro (@YasmaniCastro4) November 10, 2024

¿Quién es San Emigdio de Ascoli?

Entre ellos, uno de los nombres más invocados es el de San Emigdio de Ascoli, reconocido en la tradición católica como el protector frente a los terremotos.

San Emigdio, recordado como el primer obispo de Ascoli Piceno en Italia, ganó este título debido a un hecho milagroso atribuido a su intercesión, luego de un fuerte terremoto en 1703, la ciudad no sufrió daños, lo que fortaleció la devoción hacia él y lo convirtió en símbolo de resguardo ante la actividad sísmica.

X @el_crotalus San Emigdio de Ascoli, reconocido en la tradición católica como el protector frente a los terremotos.

Desde entonces, miles de creyentes alrededor del mundo conservan la costumbre de encomendarse a él durante sismos, buscando tranquilidad en medio del temor que produce la tierra al moverse.

Oración a San Emigdio de Ascoli, el santo de los temblores y terremotos

A continuación, le compartimos la oración con la que los fieles suelen encomendarse a este santo en momentos de emergencia sísmica:

El Señor te bendiga, te guarde,

y te manifieste su agradable rostro,

tenga misericordia de ti,

convierta hacia a ti su semblante,

te dé salud y paz.

El Señor bendiga esta casa,

y a todos los habitadores de ella,

y los libre del ímpetu de los terremotos,

por virtud de Jesús. Amen.

¡Oh Santo mío, señor San Emigdio!

Ruega por mí,

Y defiéndeme del ímpetu de los terremotos,

por el dulcísimo nombre de Jesús. Amen.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal,

ten piedad de nosotros.