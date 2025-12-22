La cena navideña es uno de los momentos más especiales del año para compartir en familia, pero también puede convertirse en una fuente de estrés cuando el tiempo y la organización no alcanzan.

Por eso, le presentamos cinco recetas fáciles y rápidas que combinan sabor, tradición y practicidad, ideales para disfrutar de una Navidad deliciosa sin pasar horas en la cocina y sorprender a sus invitados.

¿Cómo organizar una cena navideña sin estrés?

Planificar una cena navideña no tiene por qué ser complicado. Lo más importante es definir un menú sencillo, con recetas prácticas y gustos familiares. Hacer una lista de compras con anticipación y organizar los tiempos de preparación te permitirá disfrutar del proceso y no solo del resultado.

Elija recetas simples y rendidoras

Adelante preparaciones: salsas, aderezos y postres pueden hacerse con horas o días de antelación.

Apóyese en electrodomésticos

Delegar también es parte del plan

Ingredientes básicos para una cena navideña completa

Proteínas principales: pollo, cerdo o pescado.

Guarniciones: papas, arroz, ensaladas y vegetales.

Especias festivas: canela, clavos, nuez moscada, romero y tomillo.

Para postres: harina, azúcar, chocolate, crema de leche y frutas.

Pexe Cena de Navidad

Recetas fáciles y rápidas para su cena navideña

Pollo al horno con especias navideñas

1 pollo entero (aproximadamente 2 kg).

2 dientes de ajo picados.

3 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 cucharadita de romero fresco.

Sal y pimienta al gusto.

El jugo de 1 naranja.

Preparación:

Antes de comenzar, encienda el horno y ajústalo a 200 °C para que alcance la temperatura ideal. Mientras tanto, prepara el aliño mezclando en un recipiente el ajo, el aceite de oliva, la miel, la canela, el pimentón, el romero, el jugo de naranja, la sal y la pimienta hasta lograr una mezcla bien integrada.

Asegúrate de que el pollo esté limpio y seco. Luego, distribuye el adobo por toda su superficie y también en el interior, masajeando bien para que los sabores penetren. Déjalo reposar durante unos 20 minutos para potenciar el sabor.

Ubica el pollo en una fuente apta para horno y cúbrelo con papel aluminio. Cocínalo durante aproximadamente una hora y media, retirando el papel en la parte final de la cocción para que la piel quede dorada y crujiente.

Al sacarlo del horno, deja reposar el pollo unos minutos antes de cortarlo. Sirve caliente y acompáñalo con preparaciones como papas cremosas o verduras horneadas para una comida completa y reconfortante.

Ensalada de manzana clásica

Ingredientes:

3 manzanas rojas cortadas en cubos.

1/2 taza de uvas pasas.

1/2 taza de nueces picadas.

1 taza de crema de leche.

2 cucharadas de azúcar.

1/2 taza de piña en almíbar cortada en trozos pequeños.

Preparación:

Coloque las manzanas en un recipiente amplio y añade las pasas, las nueces y la piña. Mezcla suavemente para distribuir los ingredientes de forma uniforme.

En otro bol, bate la crema de leche junto con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa y ligeramente espesa. Incorpora esta crema a la preparación de frutas y mezcla con movimientos envolventes para evitar que se rompan.

Lleva la ensalada a la nevera durante al menos media hora antes de servir. Este reposo permitirá que los sabores se integren y la textura sea más fresca y cremosa al momento de disfrutarla.

Puré de papa cremoso

Ingredientes:

1 kg de papas peladas y cortadas en cubos.

1/2 taza de leche tibia.

3 cucharadas de mantequilla.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Lleve las papas a una olla con agua y una pizca de sal. Cocínalas a fuego medio hasta que estén suaves y se puedan atravesar fácilmente con un tenedor. Una vez listas, escúrrelas bien y colócalas en un recipiente amplio.

Aplasta las papas aún calientes y comienza a integrar la mantequilla. Agrega poco a poco la leche tibia, mezclando constantemente, hasta lograr una consistencia suave y homogénea.

Ajusta el sabor con sal y pimienta. Sirve caliente como acompañamiento, ideal para carnes, aves o platos principales de una cena especial.

Lomo de cerdo con salsa de ciruelas

Ingredientes:

1 lomo de cerdo (1 kg).

1 taza de ciruelas pasas.

1/2 taza de vino tinto.

1 taza de caldo de pollo.

1 cucharada de mantequilla.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Comience salpimentando el lomo de cerdo por todos sus lados. En una sartén caliente, derrite la mantequilla y dora la carne hasta que quede bien sellada por fuera. Una vez lista, colócala en una fuente para horno y cocínala a 180 °C durante unos 40 minutos, o hasta que esté bien cocida y jugosa.

Mientras el lomo se hornea, prepara la salsa. Lleva a una olla las ciruelas pasas junto con el vino tinto y el caldo de pollo. Cocina a fuego medio hasta que las ciruelas estén blandas y hayan soltado su sabor. Luego, procesa la mezcla hasta obtener una salsa homogénea.

Para servir, corta el lomo en rodajas y acompáñalo con la salsa de ciruelas caliente por encima.