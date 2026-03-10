El candidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda anunció el pasado lunes 9 de marzo el nombre de su fórmula vicepresidencial. Se trata de la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué.

La decisión del candidato petrista desató polémica. Desde varios sectores políticos rechazaron que Quilcué aspire a la vicepresidencia del país por considerarla ‘poco transparente’. Mientras que otros sectores celebraron la designación.

La senadora y ex precandidata presidencial María Fernanda Cabal aseguró que desmintió muchas veces a Aída Quilcué en el Senado, por los dineros recibidos para su comunidad indígena por parte del Estado.

Cabal se cuestionó, a través de su cuenta de X que: “¿Qué han hecho con los miles de millones de pesos que les gira el Estado colombiano? Sométanse a una auditoría para que le rindan cuentas al país".

Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, “felicitó” a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y le deseó “suerte” en las próximas elecciones, que se realizarán el 31 de mayo.

“Le deseamos toda la suerte del mundo en este nuevo periodo como Representante a la Cámara 2026-2030.¡Qué alegría senadora! Que vamos a seguir siendo compañeros en el congreso", manifestó en su cuenta de X.

Por otro lado, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, felicitó a Quilcué por ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y aseguró que es una designación “histórica”.

“Felicito de corazón a mi hermana y amiga Aida Quilcué por esta designación histórica, que reivindica la historia de los pueblos indígenas, a los movimientos sociales de Colombia y a las mujeres valientes que por generaciones ha parido nuestra tierra. Admiro a Aida, una mujer valerosa y de principios inquebrantables, la digna sucesora de La Gaitana”, añadió Pizarro, a través de su cuenta de X.