Este martes 10 de marzo, sobre las 9:00 a.m., la Fiscalía llevará a cabo la audiencia de imputación contra la viceministra de Juventud del Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero, por aparentes anomalías en los trámites de sus títulos académicos en la Fundación San José, requisito para su alto cargo en el Gobierno.

Mientras el ente acusador alista la imputación, la polémica funcionaria reapareció este lunes en un acto público que ha generado críticas por parte de varios sectores políticos. Juliana Guerrero fue vista en una audiencia en la que se escogió al nuevo rector de la Universidad del Cesar. La institución compartió un video en sus redes sociales en el que se ve a la joven participando de la discusión y tomando una decisión, pese a las investigaciones que reposan en su contra.

Cortesía Movimiento estudiantil del Cesar había pedido la salida de Juliana Guerrero del CSU de la Universidad Popular del Cesar.

La sesión fue realizada el lunes 9 de marzo y esta se confirmó a partir del video y un comunicado oficial de la institución en el que anunció la elección de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector.

Para dicha votación, Juliana Guerrero tuvo un rol clave para que Echevarría Gil asumiera el máximo cargo de la Universidad del Cesar para el periodo 2026-2030.

Guerrero asistió en calidad de delegada del presidente Gustavo Petro, lo que ha generado una fuerte crítica de quienes aseguran que la joven sigue “más amarrada” a su cargo, como lo manifestó la congresista Jennifer Pedraza.

“Mañana (martes) es la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez (Uni San José) por falsedad en documento público y fraude procesal.Y aún así Juliana sigue siendo la delegada de Gustavo Petro en el Consejo Superior de la U. Popular del Cesar para hacerle favores a Ape Cuello. Esto es impresentable, un insulto a la educación pública y a la Juventud. Entre más corruptos más los amarran a sus cargos”, escribió.

El voto de Guerrero fue clave pues se sumó a los del Ministerio de Educación, exrectores, representantes académicos y docentes, lo que derivó en que la mayoría respaldara la designación de Echevarría Gil.

La imputación de cargos

En la audiencia de este martes, la Fiscalía no solo imputará cargos a Juliana Guerrero sino también a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José.

Los delitos a imputar son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, los supuestos títulos de Guerrero de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, habrían presuntamente sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley.

No obstante, estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.

“No asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber. (…) Nosotros tenemos, pues lo que tiene que ver con la no expedición de la expedición del título, sin el lleno de registros en la universidad, a donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditaran que efectivamente la persona, Juliana Guerrero, no reunía requisitos”, dijo la delegada del ente acusador.