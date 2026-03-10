Emanuele Gregorini, alias Dollarino, miembro de la denominada mafia italiana de los Lombardo, fue extraditado a su país de origen desde Colombia, según informaron las autoridades este lunes 9 de marzo.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, este capo del narcotráfico estaba en territorio colombiano buscando alianzas ilegales con el Clan del Golfo.

El operativo de extradición lo lideraron agentes de la Dijín de la Policía. ‘Dollarino’ fue transportado hacia el Aeropuerto El Dorado de Bogotá para que tomara un vuelo a Italia, donde será presentado por requerimiento del Tribunal de Milán.

Recuerdan las autoridades colombianas que Gregorini fue detenido hace un año, debido a un requerimiento judicial que lo ubica como uno de los enlaces de las mafias Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndrangheta en América Latina. Además de Colombia, estaría buscando socios en Panamá y Brasil para el envío de drogas a Europa.

“Las autoridades detectaron que Gregorini implementaba métodos de alta tecnología para el tráfico, tales como la impresión 3D para clonar precintos de seguridad originales de contenedores de carga que contaminaba con cocaína y después restauraba sin dejar rastro visible. Además de la utilización de contenedores térmicos y el uso de logística especializada para mover droga minimizando el riesgo de inspección manual por parte de los exportadores”, explicó la Dijín en un comunicado.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín de la Policía, explicó que Emanuele Gregorini tiene acusaciones de enlace desde Italia con grupos ilegales como el ‘clan del Golfo’ y ‘los Costeños’. También habría buscado enlaces en el Valle del Cauca, el Urabá y el Magdalena.

Por otro lado, la Dijín informó sobre la extradición de Ferudun Muldur, un capturado al que solicitan autoridades de Estambul, Turquía. Está señalado de ser el cabecilla de una red con base en Brasil, que a través de la modalidad de ‘correos humanos’ lleva drogas hasta Europa y Asia.

“Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional para evitar que el territorio nacional sea utilizado como plataforma de coordinación para mafias extranjeras”, agregó la Policía.